Дає ускладнення на серце: у США звинувачують Pfizer у введенні громадськості в оману щодо вакцини проти COVID-19

У США, де попереджали про небезпеку ковіду, подали позов проти Pfizer, стверджуючи, що компанія вводить громадськість в оману щодо своєї вакцини проти COVID-19, приховуючи ризики та роблячи неправдиві заяви про її ефективність.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє Reuters, у позові, поданому до окружного суду представником штату Канзас, стверджується, що ймовірні неправдиві заяви нью-йоркського виробника ліків порушують Канзаський закон про захист споживачів. Позов вимагає невстановленої грошової компенсації.

«Pfizer зробила кілька заяв, що вводять в оману, щоб обдурити громадськість щодо своєї вакцини в той час, коли американцям потрібна була правда», — заявив генеральний прокурор Канзасу Кріс Кобах.

У позові йдеться про те, що незабаром після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази зв'язку вакцини з ускладненнями вагітності, включно з викиднями, а також запаленням серця та його оболонок, відомим як міокардит і перикардит.

РЕКЛАМА

«Заяви, зроблені Pfizer щодо її вакцини проти COVID-19, були точними і науково обґрунтованими», — йдеться в заяві Pfizer и додається, що компанія вважає позов необґрунтованим.

У червні 2021 року Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США додало до етикетки вакцини попередження про міокардит і перикардит. Ці побічні ефекти рідкісні й найчастіше виникають у підлітків-хлопчиків і молодих чоловіків. Огляд 2023 року з 21 дослідження, проведеного Національним інститутом охорони здоров'я США, дійшов висновку, що вакцини проти COVID не пов'язані з викиднями.

РЕКЛАМА

Штат Канзас у своєму позові також заявив, що компанія Pfizer неправдиво стверджувала, що її вакцина, розроблена спільно з німецьким партнером BioNTech, яка не є відповідачем у справі, зберігала високу ефективність проти варіантів вірусу, що мутували, і запобігала не лише хворобі, а й передачі.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон подав аналогічний позов проти Pfizer торік, який досі розглядається. Pfizer також назвала цю справу безпідставною.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що лауреатами Нобелівської премії з медицини стали розробники вакцини проти COVID.

158

Читайте нас у Facebook