Попри чутки про проблеми у шлюбі: Дженніфер Лопес розповіла на шоу про «сексуальний час» з Беном

Дженніфер Лопес, яка нещодавно відвідала Париж разом з донькою Еммою, вкотре зачарувала шанувальників своєю посмішкою та сліпучою обручкою під час відвідин шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі.

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Метою візиту Лопес на шоу було просування її майбутнього фільму «Атлас» для Netflix і її очікуваного літнього концертного туру. Однак вечір набув емоційного забарвлення, коли Дженніфер поділилася зворушливою історією про зустріч зі своїм кумиром Барбарою Стрейзанд, пише Hello!

Під час розмови з Джиммі Кіммелом Дженніфер не стримала сліз, згадуючи момент, коли Барбара захопилася її обручкою, подарованою Беном Аффлеком. «Вона попросила мене показати обручку, яку Бен подарував мені багато років тому. І багато говорила про її великий діамант», — згадувала Лопес з ностальгічною усмішкою.

Ця розмова про обручку переросла у глибшу дискусію про славу та тиск, який з нею пов'язаний. «Барбара казала: «Я не знаю, як ти стала такою відомою», і запитала, як я справляюся зі славою. Я відповіла, що це сюрреалістично. Стрейзанд була дуже милою і давала мені поради щодо гри в фільмах, — поділилася Дженніфер. — Вона сказала: «Шукай п'ять хороших сцен у сценарії. П'ять хороших сцен, які люди не забудуть», — цитує Дженніфер Стрейзанд, підкреслюючи її мудрість.

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Ця зворушлива історія прозвучала на тлі чуток про стосунки Дженніфер і Бена, які одружилися у липні 2022 року після відновлення роману у квітні 2021 року. Спільні появи пари з обручками на пальцях свідчать про стабільність їхніх стосунків, попри чутки про проблеми у зірковому шлюбі.

Під час розмови з Джиммі Кіммелом про домашнє життя Дженніфер натякнула на свій «сексуальний час» з Беном. «Іноді я роблю сексуальні речі вдома, але діти про це не знають», — зізналася вона.

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Історія кохання Дженніфер і Бена завжди викликала інтерес у Голлівуді. Пара почала зустрічатися на початку 2000-х, захопивши публіку своїм гучним романом, але Дженніфер розірвала заручини у 2004 році. Їхній шлях пройшов повне коло, коли вони повернулися один до одного майже через два десятиліття, на радість шанувальникам.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек щасливі, попри чутки про проблеми у шлюбі.

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