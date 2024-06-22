Стейки з овочевим рагу: кулінарка розповіла, як швидко приготувати смачну вечерю

Як і блогерка Alina FooDee, кулінарка Наталія Калніна поділилася рецептом швидкої і смачної вечері, яку приготувати під силу навіть господині-початківці.

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Таку вечерю оцінять ті, хто любить м'ясо, а також ті, хто стежить за фігурою та віддає перевагу овочам.

Стейки з індички з овочевим рагу

Інгредієнти:

Кабачок — 600−700г

Перець — 2 шт

Цибуля — 1 шт

Помідор — 3 шт

Морква — 1 шт

Часник — 3−4 зуб

Сметана — 100г

Томатна паста — 1 ст.л.

Борошно — 1 ст.л.

Сіль — 1 ч.л.

Чорний перець — за смаком

Вода — 400 мл

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Приготування:

Овочі помити, нарізати кубиками і покласти на деко.

Для соусу в миску покласти сметану, борошно та томатну пасту, перемішати. Влити воду та знову перемішати.

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Полити соусом овочі, посолити, поперчити та запікати при 180 градусах приблизно 50 хвилин.

Для стейків потрібно спочатку замаринувати індичку.

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Потім стейки смажити на сковороді під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.

Подавати стейки разом з овочевим рагу. До речі, у рагу утворюється соус, що доповнює смак м'яса.

Раніше Наталія Калніна поділилася маминим рецептом бігосу та рецептом рисової запіканки з куркою.

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