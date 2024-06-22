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Стейки з овочевим рагу: кулінарка розповіла, як швидко приготувати смачну вечерю

15:10 22 червня 2024
стейк з рагу

Як і блогерка Alina FooDee, кулінарка Наталія Калніна поділилася рецептом швидкої і смачної вечері, яку приготувати під силу навіть господині-початківці.

Таку вечерю оцінять ті, хто любить м'ясо, а також ті, хто стежить за фігурою та віддає перевагу овочам.

Стейки з індички з овочевим рагу

Інгредієнти:
Кабачок — 600−700г
Перець — 2 шт
Цибуля — 1 шт
Помідор — 3 шт
Морква — 1 шт
Часник — 3−4 зуб
Сметана — 100г
Томатна паста — 1 ст.л.
Борошно — 1 ст.л.
Сіль — 1 ч.л.
Чорний перець — за смаком
Вода — 400 мл

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Приготування:
Овочі помити, нарізати кубиками і покласти на деко.

Для соусу в миску покласти сметану, борошно та томатну пасту, перемішати. Влити воду та знову перемішати.

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Полити соусом овочі, посолити, поперчити та запікати при 180 градусах приблизно 50 хвилин.

Для стейків потрібно спочатку замаринувати індичку.

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Потім стейки смажити на сковороді під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.

Подавати стейки разом з овочевим рагу. До речі, у рагу утворюється соус, що доповнює смак м'яса.

Раніше Наталія Калніна поділилася маминим рецептом бігосу та рецептом рисової запіканки з куркою.

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