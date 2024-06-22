Стейки з овочевим рагу: кулінарка розповіла, як швидко приготувати смачну вечерю
Як і блогерка Alina FooDee, кулінарка Наталія Калніна поділилася рецептом швидкої і смачної вечері, яку приготувати під силу навіть господині-початківці.
Таку вечерю оцінять ті, хто любить м'ясо, а також ті, хто стежить за фігурою та віддає перевагу овочам.
Стейки з індички з овочевим рагу
Інгредієнти:
Кабачок — 600−700г
Перець — 2 шт
Цибуля — 1 шт
Помідор — 3 шт
Морква — 1 шт
Часник — 3−4 зуб
Сметана — 100г
Томатна паста — 1 ст.л.
Борошно — 1 ст.л.
Сіль — 1 ч.л.
Чорний перець — за смаком
Вода — 400 мл
Приготування:
Овочі помити, нарізати кубиками і покласти на деко.
Для соусу в миску покласти сметану, борошно та томатну пасту, перемішати. Влити воду та знову перемішати.
Полити соусом овочі, посолити, поперчити та запікати при 180 градусах приблизно 50 хвилин.
Для стейків потрібно спочатку замаринувати індичку.
Потім стейки смажити на сковороді під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.
Подавати стейки разом з овочевим рагу. До речі, у рагу утворюється соус, що доповнює смак м'яса.
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