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Руйнівні слова: які висловлювання про Каміллу король Чарльз не може пробачити принцу Гаррі

13:21 24 червня 2024
король, камілла та принц Гаррі

Королівський експерт стверджує, що король Чарльз вважає, нібито принц Гаррі в своїх мемуарах зобразив королеву Каміллу неспроста. Це сталося після того, як монарх не зустрівся зі своїм молодшим сином під час його нещодавньої поїздки до Великобританії, а це означає, що вони не бачилися з тих пір, як у лютому Чарльз оголосив про свій діагноз раку, пише Independent.

Крістофер Андерсен, автор чисельних книг про королівську сім'ю, розповів Fox News Digital: «Я думаю, люди повинні зрозуміти, що єдине, що Чарльз вважає непрощенним, — це критика на адресу Камілли. Немає ніякої критики на адресу Камілли. І, на жаль для Гаррі… Гаррі сказав про неї кілька досить нищівних речей. Він чітко дав зрозуміти, що вважає її… лиходійкою».

На думку експерта, це все ще турбує короля.

«Я не думаю, що вони коли-небудь пробачать Гаррі за це», — сказав Крістофер Андерсен.

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Додамо, що принц Гаррі схиляється до написання ще одних мемуарів, але надія на примирення з сім'єю поки його стримує.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як король Чарльз III зворушливо вшанував пам’ять Єлизавети II, відзначаючи свій день народження традиційним парадом Trooping the Colour у центрі Лондона.

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