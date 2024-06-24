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Домашній майонез без сирих яєць: готується дуже просто

22:25 24 червня 2024
майонез

Багато хто відмовляється використовувати майонез у салатах, оскільки цей соус досить калорійний. Але ще більше через те, що магазинні варіанти не завжди повністю натуральні. Але є салати, які без майонезу мають зовсім не той смак, який хотілося б. У такому разі варто приготувати домашній майонез. Він натуральний, а це головне. Адже йдеться не лише про смак, а й про здоров'я.

Рецептом соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей смачний домашній майонезний соус ви зможете використовувати для різних салатів, — каже Елла Іванова. — Дуже важливо, що він готується без сирих яєць. Влітку я додаю зелень. Напимер, руколу. І в такий спосіб виходить зелений майонез. Це дуже смачно! Переконатися в цьому можете особисто, приготувавши цей соус.

Домашній майонез

  • 50 мл води
  • 50 мл рослинної олії
  • 3 варені яйця
  • Сіль
  • 50 г руколи
  • 1 чайна ложка гірчиці у зернах
  • 1 зубок часнику за бажанням
  • 1 чайна ложка оцту чи лимонного соку

Все збити у блендері. Помістити в холодильник для загусання.

І заправляйте салат!

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Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом неймовірно смачного яблучного соусу для салатів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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