Домашній майонез без сирих яєць: готується дуже просто
Багато хто відмовляється використовувати майонез у салатах, оскільки цей соус досить калорійний. Але ще більше через те, що магазинні варіанти не завжди повністю натуральні. Але є салати, які без майонезу мають зовсім не той смак, який хотілося б. У такому разі варто приготувати домашній майонез. Він натуральний, а це головне. Адже йдеться не лише про смак, а й про здоров'я.
Рецептом соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей смачний домашній майонезний соус ви зможете використовувати для різних салатів, — каже Елла Іванова. — Дуже важливо, що він готується без сирих яєць. Влітку я додаю зелень. Напимер, руколу. І в такий спосіб виходить зелений майонез. Це дуже смачно! Переконатися в цьому можете особисто, приготувавши цей соус.
Домашній майонез
- 50 мл води
- 50 мл рослинної олії
- 3 варені яйця
- Сіль
- 50 г руколи
- 1 чайна ложка гірчиці у зернах
- 1 зубок часнику за бажанням
- 1 чайна ложка оцту чи лимонного соку
Все збити у блендері. Помістити в холодильник для загусання.
І заправляйте салат!
Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом неймовірно смачного яблучного соусу для салатів.
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Фото з альбому Елли Іванової29
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