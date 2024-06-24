Домашній майонез без сирих яєць: готується дуже просто

Багато хто відмовляється використовувати майонез у салатах, оскільки цей соус досить калорійний. Але ще більше через те, що магазинні варіанти не завжди повністю натуральні. Але є салати, які без майонезу мають зовсім не той смак, який хотілося б. У такому разі варто приготувати домашній майонез. Він натуральний, а це головне. Адже йдеться не лише про смак, а й про здоров'я.

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Рецептом соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей смачний домашній майонезний соус ви зможете використовувати для різних салатів, — каже Елла Іванова. — Дуже важливо, що він готується без сирих яєць. Влітку я додаю зелень. Напимер, руколу. І в такий спосіб виходить зелений майонез. Це дуже смачно! Переконатися в цьому можете особисто, приготувавши цей соус.

Домашній майонез 50 мл води

50 мл рослинної олії

3 варені яйця

Сіль

50 г руколи

1 чайна ложка гірчиці у зернах

1 зубок часнику за бажанням

1 чайна ложка оцту чи лимонного соку

Все збити у блендері. Помістити в холодильник для загусання.

І заправляйте салат!

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Фото з альбому Елли Іванової

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