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Закарпатська картопляна запіканка: оригінально та ситно

20:21 23 червня 2024
Картопляна запіканка

Страви з картоплі займають особливе місце в українській кухні. З цією чудовою картопляною запіканкою фудблогерка Юлія Шуба познайомилась в Закарпатті. А походження її угорське. Для приготування потрібні прості та доступні продукти, зазначає Юлія, тому сміливо додавайте її у своє меню.

Інгредієнти:

  • картопля;
  • яйця;
  • ковбаса;
  • цибуля;
  • майонез;
  • сметана;
  • сир;
  • спеції (сіль, червона паприка, чорний перець).

Приготування:

Картоплю відварити в мундирах до майже готового стану. Яйця зварити вкруту. Ковбасу нарізати кільцями. Цибулю — півкільцями. З майонезу та сметани зробити соус.

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Відварені картоплю та яйця почистити та нарізати кільцями. В деко викладаємо шарами наші інгредієнти.

Перший шар — картопля; другий шар — цибуля; третій шар — ковбаска; четвертий шар — яйця.

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Далі знову картопля, цибуля, ковбаска, яйця, картопля.

Шари з картоплею посолити, поперчити та присипати червоною паприкою.

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Залити зверху соусом — і в духовку на 30 хв. Через 30 хв присипати тертим сиром і ще на 10 хв в духовку.

Радимо також приготувати салат «Цезар» з креветками та тушковані стрілки часнику від Володимира Ярославського.

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