Закарпатська картопляна запіканка: оригінально та ситно
Страви з картоплі займають особливе місце в українській кухні. З цією чудовою картопляною запіканкою фудблогерка Юлія Шуба познайомилась в Закарпатті. А походження її угорське. Для приготування потрібні прості та доступні продукти, зазначає Юлія, тому сміливо додавайте її у своє меню.
Інгредієнти:
- картопля;
- яйця;
- ковбаса;
- цибуля;
- майонез;
- сметана;
- сир;
- спеції (сіль, червона паприка, чорний перець).
Приготування:
Картоплю відварити в мундирах до майже готового стану. Яйця зварити вкруту. Ковбасу нарізати кільцями. Цибулю — півкільцями. З майонезу та сметани зробити соус.
Відварені картоплю та яйця почистити та нарізати кільцями. В деко викладаємо шарами наші інгредієнти.
Перший шар — картопля; другий шар — цибуля; третій шар — ковбаска; четвертий шар — яйця.
Далі знову картопля, цибуля, ковбаска, яйця, картопля.
Шари з картоплею посолити, поперчити та присипати червоною паприкою.
Залити зверху соусом — і в духовку на 30 хв. Через 30 хв присипати тертим сиром і ще на 10 хв в духовку.
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