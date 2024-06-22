Закарпатська картопляна запіканка: оригінально та ситно

Страви з картоплі займають особливе місце в українській кухні. З цією чудовою картопляною запіканкою фудблогерка Юлія Шуба познайомилась в Закарпатті. А походження її угорське. Для приготування потрібні прості та доступні продукти, зазначає Юлія, тому сміливо додавайте її у своє меню.

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Інгредієнти: картопля;

яйця;

ковбаса;

цибуля;

майонез;

сметана;

сир;

спеції (сіль, червона паприка, чорний перець).

Приготування:

Картоплю відварити в мундирах до майже готового стану. Яйця зварити вкруту. Ковбасу нарізати кільцями. Цибулю — півкільцями. З майонезу та сметани зробити соус.

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Відварені картоплю та яйця почистити та нарізати кільцями. В деко викладаємо шарами наші інгредієнти.

Перший шар — картопля; другий шар — цибуля; третій шар — ковбаска; четвертий шар — яйця.

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Далі знову картопля, цибуля, ковбаска, яйця, картопля.

Шари з картоплею посолити, поперчити та присипати червоною паприкою.

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Залити зверху соусом — і в духовку на 30 хв. Через 30 хв присипати тертим сиром і ще на 10 хв в духовку.

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