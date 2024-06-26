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Сирні кекси: діти будуть у захваті від цієї смакоти

20:21 28 червня 2024
кекси

Такі кекси надзвичайно ніжні та пухкі. Їх просто та швидко готувати, а в результаті виходить дуже смачно. Діти від них просто в захваті, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Складники:

200 г домашнього сиру

2 яйця

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3 ст. л. цукру

8 г ванільного цукру

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5 ст. л. сметани

3 ст. л. манки

3 ст. л. розтопленого масла

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1 ч. л. розпушувача

цедра лимона

Приготування

Усі інгредієнти змішуємо та збиваємо блендером до однорідної консистенції. Тісто залишаємо на 10 хвилин до набухання манки.

Випікаємо в силіконових формочках при t 200 °C 30 хвилин. Виймаємо з формочок тільки тоді, коли повністю охолонуть. Потім присипаємо цукровою пудрою та за бажанням робимо посередині виїмку, яку наповнюємо варенням або фруктовим конфітюром.

Раніше кулінарка Любов Біріна поділилася рецептом кавово-шоколадного кексу.

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