Сирні кекси: діти будуть у захваті від цієї смакоти
Такі кекси надзвичайно ніжні та пухкі. Їх просто та швидко готувати, а в результаті виходить дуже смачно. Діти від них просто в захваті, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Складники:
200 г домашнього сиру
2 яйця
3 ст. л. цукру
8 г ванільного цукру
5 ст. л. сметани
3 ст. л. манки
3 ст. л. розтопленого масла
1 ч. л. розпушувача
цедра лимона
Приготування
Усі інгредієнти змішуємо та збиваємо блендером до однорідної консистенції. Тісто залишаємо на 10 хвилин до набухання манки.
Випікаємо в силіконових формочках при t 200 °C 30 хвилин. Виймаємо з формочок тільки тоді, коли повністю охолонуть. Потім присипаємо цукровою пудрою та за бажанням робимо посередині виїмку, яку наповнюємо варенням або фруктовим конфітюром.
Раніше кулінарка Любов Біріна поділилася рецептом кавово-шоколадного кексу.
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