Вечеря на всю родину: запіканка з молодою капустою від Ольги Матвій — просто і смачно
Фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій все більше занурюється у дачні справи, тому має не надто багато часу на складні кулінарні експерименти. Однак її родина все ж не залишається голодною, тому що пані Ольга знає, що приготувати смачну страву можна і з мінімуму продуктів.
Саме такою є літня запіканка з молодою капустою, рецепт якої блогерка виклала на свій канал щойно.
«Простий і смачний обід/вечеря на всю сім'ю», — так розповіла вона про свою страву.
Для приготування такої запіканки потрібні:
- капуста — 300 г
- куряче філе — 1 шт
- панірувальні сухарі — 30 г
- яйця — 4 шт
- вершки — 150 мл
- твердий сир — 180 г
- сіль і перець за смаком
- дрібно нарізана зелень.
Спосіб приготування
Молоду капустинку ріжемо пластинами (ніби на стейки), солимо, перчимо і додаємо трохи олії.
Зверху викладаємо шматочки курячого філе (можна й курячий фарш).
Заливаємо заливкою з яєць, сиру, зелені і вершків.
Наостанок посипаємо молотими сухарями (краще взяти домашні), аби вийшла хрумка скориночка.
Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин.
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