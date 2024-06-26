Вечеря на всю родину: запіканка з молодою капустою від Ольги Матвій — просто і смачно

Фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій все більше занурюється у дачні справи, тому має не надто багато часу на складні кулінарні експерименти. Однак її родина все ж не залишається голодною, тому що пані Ольга знає, що приготувати смачну страву можна і з мінімуму продуктів.

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Саме такою є літня запіканка з молодою капустою, рецепт якої блогерка виклала на свій канал щойно.

«Простий і смачний обід/вечеря на всю сім'ю», — так розповіла вона про свою страву.

Для приготування такої запіканки потрібні:

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капуста — 300 г

куряче філе — 1 шт

панірувальні сухарі — 30 г

яйця — 4 шт

вершки — 150 мл

твердий сир — 180 г

сіль і перець за смаком

дрібно нарізана зелень.

Спосіб приготування

Молоду капустинку ріжемо пластинами (ніби на стейки), солимо, перчимо і додаємо трохи олії.

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Зверху викладаємо шматочки курячого філе (можна й курячий фарш).

Заливаємо заливкою з яєць, сиру, зелені і вершків.

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Наостанок посипаємо молотими сухарями (краще взяти домашні), аби вийшла хрумка скориночка.

Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин.

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