Салат із житніми сухариками та моцарелою: ситно і дуже смачно

Хочете здивувати гостей? Приготуйте салат із житніми сухариками, авокадо, моцарелою та оливками. Це неймовірно смачно!

Додавати сухарики до салату — чудова ідея в тому разі, якщо ви голодні. А ще це незвично. Ось ще один незвичайний рецепт — полуничний салат із перчинкою.

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Замість моцарели можна використовувати фету.

Авокадо та оливки іншими інгредієнтами замінювати не варто.

Подавати цю страву бажано охолодженою.

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Рецептом незвичайного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Житні сухарики надають страві особливого смаку. Їх можна легко приготувати з черствого хліба. Цей салат не тільки смачний, а й ароматний.

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Салат із житніми сухариками, авокадо та моцарелою (на дві порції) Авокадо — 1шт.

Оливки — 10 шт.

Моцарела — 4 маленькі квадратики (або 2 великі)

Житні сухарики (за смаком)

Часник — 2 зубочки

Оливкова олія — 2 столові ложки

Базилік зелений — за смаком

Сіль

Авокадо порізати на шматочки, додати слайси моцарели, оливки та сухарики. Заправити оливковою олією з подрібненим зеленим базиліком і часником.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт холодного бурякового супу з руколою, який особливо смакує з житніми сухариками.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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