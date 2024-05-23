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Салат із житніми сухариками та моцарелою: ситно і дуже смачно

22:26 24 травня 2024
Салат з житніми сухариками і моцарелою

Хочете здивувати гостей? Приготуйте салат із житніми сухариками, авокадо, моцарелою та оливками. Це неймовірно смачно!

Додавати сухарики до салату — чудова ідея в тому разі, якщо ви голодні. А ще це незвично. Ось ще один незвичайний рецепт — полуничний салат із перчинкою.

Замість моцарели можна використовувати фету.

Авокадо та оливки іншими інгредієнтами замінювати не варто.

Подавати цю страву бажано охолодженою.

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Рецептом незвичайного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Житні сухарики надають страві особливого смаку. Їх можна легко приготувати з черствого хліба. Цей салат не тільки смачний, а й ароматний.

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Салат із житніми сухариками, авокадо та моцарелою (на дві порції)

  • Авокадо — 1шт.
  • Оливки — 10 шт.
  • Моцарела — 4 маленькі квадратики (або 2 великі)
  • Житні сухарики (за смаком)
  • Часник — 2 зубочки
  • Оливкова олія — 2 столові ложки
  • Базилік зелений — за смаком
  • Сіль

Авокадо порізати на шматочки, додати слайси моцарели, оливки та сухарики. Заправити оливковою олією з подрібненим зеленим базиліком і часником.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт холодного бурякового супу з руколою, який особливо смакує з житніми сухариками.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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