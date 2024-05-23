Салат із житніми сухариками та моцарелою: ситно і дуже смачно
Хочете здивувати гостей? Приготуйте салат із житніми сухариками, авокадо, моцарелою та оливками. Це неймовірно смачно!
Додавати сухарики до салату — чудова ідея в тому разі, якщо ви голодні. А ще це незвично. Ось ще один незвичайний рецепт — полуничний салат із перчинкою.
Замість моцарели можна використовувати фету.
Авокадо та оливки іншими інгредієнтами замінювати не варто.
Подавати цю страву бажано охолодженою.
Рецептом незвичайного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей салат смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Житні сухарики надають страві особливого смаку. Їх можна легко приготувати з черствого хліба. Цей салат не тільки смачний, а й ароматний.
Салат із житніми сухариками, авокадо та моцарелою (на дві порції)
- Авокадо — 1шт.
- Оливки — 10 шт.
- Моцарела — 4 маленькі квадратики (або 2 великі)
- Житні сухарики (за смаком)
- Часник — 2 зубочки
- Оливкова олія — 2 столові ложки
- Базилік зелений — за смаком
- Сіль
Авокадо порізати на шматочки, додати слайси моцарели, оливки та сухарики. Заправити оливковою олією з подрібненим зеленим базиліком і часником.
І смачного!
Нагадаємо рецепт холодного бурякового супу з руколою, який особливо смакує з житніми сухариками.
Фото з альбому Ольги Сметанської32
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