«Вгамуйте душевно хворе опудало»: Мочанов закликав Зеленського відреагувати на Безуглу
Волонтер і журналіст Олексій Мочанов закликав президента Володимира Зеленського, керівництво Офісу президента і Верховної ради вгамувати одіозну нардепку Мар'яну Безуглу, яку він назвав політичним «непорозумінням» і «душевно хворою». Так різко Мочанов відреагував на закиди Безуглої на адресу Національного університету оборони України, його курсантів та випускників.
«Хочу запитати, не приховуючи емоцій, у депутатши — ви там о**їли, діти війни б**дь? Академічний виш на вашу тупу думку — помийка, де відмивають гроші і посилають за корочкой… Реально: тисяча випускників, вісім сотень бойових офіцерів і генералів. Більше двох сотень бойових орденоносців, включаючи півтора десятки Героїв України, кількох повних кавалерів Ордену Богдана Хмельницкого… Півтори сотні офіцерів навчалися очно, більше семи сотень — заочно, без відриву від військового виробництва, від війни… Кого це опудало називає рішалами?», — написав Мочанов на своїй сторінці у соцмережі.
Чергові випади Безуглої Мочанов порівняв з експериментом, який могли б проводити у психіатричних лікарнях, відправляючи пацієнтів з палати одразу під купол Верховної Ради. Він закликав керівництво держави відреагувати і «вгамувати непорозуміння, що розбушувалось».
«Сумнівна репутація» Університету оборони — це вигадка у порожній голові Безуглої і ніщо у порівнянні із репутацією самої Безуглої. Це вже діагноз. І так, люди, які повинні приймати ліки, не повинні приймати закони і лізти у питання, які не повинні їх торкатися. Тільки спокій і сон. Чи у політиці, як у психіатрії — хто перший натягнув халат, то й дохтур?", — їдко запитав Мочанов.
Мандат депутатки та керівну посаду у Комітеті ВРУ з питань оборони, національної безпеки та розвідки він назвав наслідком кадрового відбору, який провів кум зрадника Віктора Медведчука тютюновий олігарх Андрій Холодов.
«Може тут собака порився і гроші стирчать? Я завжди був противником соціальних ліфтів. Ми з друзями — за сходи. Щоб не керована кабінка доставила тебе з паркінга на дах, а ніжками, сходами, не цілуя перстні на вході… Тоді хоча б розумієш, на дах якої будівлі потрапив і що під тобою. А не з трьох оболонських клумб і сміттєвих баків на Героїв Дніпра — в Раду, заступником голові парламентського комітета з оборони під час війни. Як ось це опудало. Попелюшка з наших оболонських єб**нєй», — додав Мочанов.
Нагадаємо, Безугла назвала головний військовий навчальний заклад «машиною спотворення свідомості», звинуватила у «відмиванні грошей», а його курсантів назвала мисливцями за «корочками».
Раніше народний депутат Сергій Тарута також розкритикував нардепшу. Він зазначив, що для нього останньою краплею стала приватна розмова з Безуглою, яка в хамській манері вихвалялася, що «прибрала» Хомчака, Залужного, а також планує це зробити і з Сирським, тому що він її «не слухається». За його словами, Мар'яна Безугла свідомо запускає ІПСО, перекручуючи інформацію про військових і нещадно критикуючи їх під час війни.199
Читайте нас у Facebook