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Вареники з полуницею: такі смачні, що не відірватися

22:26 28 червня 2024
Вареники з полуницею

Ягідний сезон — один із найулюбленіших у багатьох людей. Вареники з полуницею, вишнею, чорницею, черешнею — справжня насолода. Приготуйте їх хоч кілька разів цього літа. Адже свіжа ягода є свіжа. І вареники з нею мають особливий смак.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Тісто не має бути надто тонко розкачане, — каже Елла Іванова. — Інакше буде рватися. Вареники з полуницею сподобаються і дорослим, і дітям.

Вареники з полуницею

  • 300 г борошна
  • 150−180 г окропу
  • 10 г олії
  • Щіпка соди
  • Щіпка солі

Для начинки

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  • Полуниця
  • Цукор
  • Крохмаль

У ємність насипаємо борошно, сіль, соду. Додаємо олію.

Потім — окріп. І замішуємо тісто спочатку виделкою, потім, коли охолоне, руками.

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Викладаємо тісто в пакет.

Через 30 хвилин зробимо обминку.

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Нехай полежить у пакеті ще 30 хвилин, і можна розкачувати.

У середину кожного вареника викладаємо полуницю, трохи цукру і крохмалю. Начинки чим більше, тим смачніше.

Відварюємо вареники в підсоленій воді. Щойно вареники спливуть, варіть ще хвилинку. І смачного!

Нагадаємо рецепт вареників із яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

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