Вареники з полуницею: такі смачні, що не відірватися
Ягідний сезон — один із найулюбленіших у багатьох людей. Вареники з полуницею, вишнею, чорницею, черешнею — справжня насолода. Приготуйте їх хоч кілька разів цього літа. Адже свіжа ягода є свіжа. І вареники з нею мають особливий смак.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Тісто не має бути надто тонко розкачане, — каже Елла Іванова. — Інакше буде рватися. Вареники з полуницею сподобаються і дорослим, і дітям.
Вареники з полуницею
- 300 г борошна
- 150−180 г окропу
- 10 г олії
- Щіпка соди
- Щіпка солі
Для начинки
- Полуниця
- Цукор
- Крохмаль
У ємність насипаємо борошно, сіль, соду. Додаємо олію.
Потім — окріп. І замішуємо тісто спочатку виделкою, потім, коли охолоне, руками.
Викладаємо тісто в пакет.
Через 30 хвилин зробимо обминку.
Нехай полежить у пакеті ще 30 хвилин, і можна розкачувати.
У середину кожного вареника викладаємо полуницю, трохи цукру і крохмалю. Начинки чим більше, тим смачніше.
Відварюємо вареники в підсоленій воді. Щойно вареники спливуть, варіть ще хвилинку. І смачного!
Нагадаємо рецепт вареників із яблуками.
Фото з альбому Елли Іванової31
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