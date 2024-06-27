Вареники з полуницею: такі смачні, що не відірватися

Ягідний сезон — один із найулюбленіших у багатьох людей. Вареники з полуницею, вишнею, чорницею, черешнею — справжня насолода. Приготуйте їх хоч кілька разів цього літа. Адже свіжа ягода є свіжа. І вареники з нею мають особливий смак.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Тісто не має бути надто тонко розкачане, — каже Елла Іванова. — Інакше буде рватися. Вареники з полуницею сподобаються і дорослим, і дітям.

Вареники з полуницею 300 г борошна

150−180 г окропу

10 г олії

Щіпка соди

Щіпка солі Для начинки РЕКЛАМА Полуниця

Цукор

Крохмаль

У ємність насипаємо борошно, сіль, соду. Додаємо олію.

Потім — окріп. І замішуємо тісто спочатку виделкою, потім, коли охолоне, руками.

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Викладаємо тісто в пакет.

Через 30 хвилин зробимо обминку.

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Нехай полежить у пакеті ще 30 хвилин, і можна розкачувати.

У середину кожного вареника викладаємо полуницю, трохи цукру і крохмалю. Начинки чим більше, тим смачніше.

Відварюємо вареники в підсоленій воді. Щойно вареники спливуть, варіть ще хвилинку. І смачного!

Нагадаємо рецепт вареників із яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

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