Заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький пов'язує медійну активність навколо своєї персони з розслідуванням кримінальних справ щодо грального бізнесу. Як відомо, вийшло розслідування «Схем» про Вербицького та жінку, з якою він у стосунках. Там стверджувалося, що заступник генпрокурора нібито може легалізувати за її допомогою незадекларовані доходи. НАБУ розпочало кримінальне провадження за можливим незаконним збагаченням Вербицького. Про це прокурор розповів в інтерв'ю «Українським новинам», наголосивши, що має докази.

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«Я сам максимально зацікавлений у всебічному, об’єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин цієї ситуації. Положення Закону України „Про прокуратуру“ не передбачають відсторонення прокурора від виконання обов’язків на етапі службового розслідування, що є гарантією незалежності прокурора. Тому сьогодні я сам звернувся до Генерального прокурора з проханням перерозподілити усі мої обов’язки між іншими заступниками на час проведення службового розслідування», — заявив Вербицький.

Заступник Генпрокурора сказав, що медійний тиск на нього пов'язаний із резонансними розслідуваннями щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. За його словами, завдяки діяльності правоохоронних органів за останні роки значно збільшились надходження до бюджету — із 49 млн грн. 2021 року до 7,2 млрд грн. лише за 5 місяців 2024 року.

«Тобто дуже великі гроші, які раніше йшли в приватні кишені, тепер сплачуються державі. Звісно, люди, які втратили мільярдні нелегальні прибутки та отримали статус підозрюваних у кримінальних провадженнях, зацікавлені у тому, щоб їх справи розвалилися. Тому відбувається тиск на мене, на інших прокурорів і свідків», — заявив Вербицький.

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В інтерв'ю заступник Генпрокурора не назвав конкретні підприємства або людей, які стоять за цим тиском, але сказав, що одна зі справ стосується приватного банку, а деякі фігуранти перебувають у міжнародному розшуку. Державна податкова служба встановила порушення на 7 млрд грн. у цьому банку.

На запитання, чи має докази, що тиск пов'язаний саме з цим банком, Вербицький заявив, що «маю такі докази, але не можу в усіх деталях це розповісти, бо це таємниця досудового слідства і це може перешкодити розслідуванню кримінального провадження».

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«Чесно, хотілося б відповісти, щоб суспільство бачило те, що відбувається навколо цієї ситуації, і як підозрювані у скоєнні злочинів намагаються, на мою думку, таким чином уникнути відповідальності», — сказав Вербицький.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомили, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Крістіна Ільницька, яка стала героїнею розслідування «Схем» (проект «Радіо Свобода»), назвала недостовірною оприлюднену про неї інформацію. Про це вона розповіла у своєму листі-зверненні до ЗМІ.

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*Фото: Офис Гепрокурора

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