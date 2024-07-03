Їжте та худніть: дієтологиня розвіяла міфи про яєчні жовтки

Серед усіх міфів про харчування один із найпоширеніших: «Мені не можна їсти жовток, для мого здоров’я краще їсти лише білок». Рушійною силою цього міфу є те, що яєчний жовток містить жир і холестерин і його споживання призведе до того, що людина начебто товстіє, а ще це зашкодить здоров’ю серця. Проте яєчні жовтки, крім відносно достатньої кількості білка, також містять корисні для серця ненасичені жири, включно з жирами омега-3, ділиться дієтологиня Ольга Гордієвич, яка раніше дала рецепт ідеальної страви на сніданок.

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«Крім цього, яєчні жовтки також збагачені багатьма корисними для вас поживними речовинами, такими як рибофлавін (необхідний для росту та загального здоров’я), вітамін D (надзвичайно важливий для підтримки здоров’я кісток) та вітамін B-12 (життєво важлива роль у допомозі організму виробляти еритроцити). На додаток до цього поживна цінність яєчного жовтка допомагає у збереженні здоров’я мозку, — говорить Гордієвич. — Сприяє стимулюванню втрати ваги шляхом заповнення дефіциту вітаміну D, підтримує серце в хорошому стані, йде зниження ризику захворювання очей».

Здорова людина (без серцевих захворювань), додала лікарка, може споживати 2 жовтки на день, а людина, яка страждає на будь-які серцеві захворювання, може споживати один.

«Крім того, останні дослідження показують, що харчовий холестерин насправді майже не впливає на рівень холестерину в крові», — сказала дієтологиня.

Раніше дієтологиня Ольга Гордієвич розповідала, чому варто споживати кріп.

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