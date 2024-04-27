Відома кулінарка Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом паски, розповіла, як приготувати зелений борщ.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт зеленого борщу. Дуже по-весняному, дуже легко і смачно. Це не такий наваристий варіант, як ж червоним борщем, але для жаркого періоду саме т. е. З легкою кислинкою і освіжаючими травами. Отже, готуємо!» — написала вона.

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Інгредієнти:

Бульйон курячий — 4 л

Картопля — 5 шт

Цибуля — 1 шт

Часник — 3−4 зубчики

Щавель — 150 гр

Шпинат — 250 гр

Лимон — ¼

Сіль, перець

Для подачі:

Зелень — кріп, петрушка, зелена цибуля

Сметана

Відварні яйця

Бринза чи фета (опціонально)

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Спосіб приготування:

«Для початку зваримо бульйон. Саме цей борщ люблю на курячому, він більш делікатний. В бульйон додамо порізано кубиком картоплю. Пасеруємо нарізану цибулю і часник. Додаємо до картоплі. Варимо 10 хвилин. За цей час тушкуємо шпинат з щавелем. Шпинат добре промиваємо, в ньому багато піску. Відриваємо стовбурці і нарізаємо. Або не відриваємо, якщо у Вас молодий шпинат як у мене. У щавля теж відрізаємо стовбур. Тушкуємо 1 хвилину в окропі з соком лимону. Зливаємо воду і додаємо в наш суп. Варимо ще приблизно 15 хвилин. За цей час можна відварити яйця. Обов’язково залити їх холодною водою. Солимо, перчимо, можна додати ще трішки соку лимону. Я подаю все окремо. Окремо м’ясо, яйця, сметану і зелень. Що ще можна додати? Селеру в сам суп, кропиву, спаржу. Яйця не додаю в суп одразу. Це за бажанням. Готово», — написала вона.