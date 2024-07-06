У яких випадках до Пенсійного фонду потрібно подавати скан-копії документів про трудовий стаж

В Україні майбутні пенсіонери можуть самостійно оцифрувати свою трудову книжку. В Пенсійному фонді пояснили, чи потрібно подавати скановані копії трудової книжки та інших документів про набутий трудовий стаж.

ВІДЕО ДНЯ

В ПФУ зазначили, що подавати копії потрібно у тому випадку, якщо відповідні записи в трудовій книжці та/або документи містять дані про роботу і про призупинення / поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, нагородження або заохочення за періоди до 10.06.2021 року, коли набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

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Також це стосується випадків, якщо в трудовій книжці є записи після 10.06.2021 року щодо призупинення / поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, нагородження або заохочення.

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«Відомості про трудову діяльність у вигляді сканованих копій трудової книжки та індивідуальних документів про стаж працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником до територіального органу Пенсійного фонду України особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису», — зазначили у Пенсійному фонді та додали, що для цього на вебпорталі передбачено блок «Комунікації з ПФУ / Відомості про трудову діяльність (трудова книжка)».

Раніше у Пенсійному фонді України попереджали, що у випадку втрати трудової книжки при призначенні пенсії може допомогти її електронна версія, а ось за нотаріально завіреною копією документу виплати не призначатимуться.

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Фото з мережі

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