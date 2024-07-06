Намазка з кабачків: бюджетно, корисно та смачно

Зараз у супермаркетах вистачає різних намазок. Здебільшого вони сирні. Можуть бути з додаванням зелені чи болгарського перцю, маринованого огірка чи креветок. Маленька баночка коштує недешево. То чому ж не заощадити гроші та не приготувати домашню намазку? Головна її перевага — натуральність. Адже ви точно знаєте, які інгредієнти використовуєте. Подавайте овочеву намазку зі свіжим хлібом. Такий бутерброд сподобається не лише дорослим, а й дітям.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом кабачкової намазки поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Намазуйте цю смакоту на свіжий хліб, — рекомендує Елла Іванова. — Приготувати кабачкову намазку просто. Молоді кабачки можна не очищати. Кабачкова намазка має ніжну консистенцію та приємний смак.

Кабачкова намазка 2 молоденькі кабачки

Сіль

Перець

Часник

Петрушка

100 г якісного вершкового масла

Рослинна олія для обсмажування.

Кабачки порізати на шматочки і посмажити на олії. Нехай трохи охолонуть. Потім потрібно їх подрібнити в блендері із зеленню та часником, додавши вершкове масло. Посолити та поперчити.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт холодного томатного супу капрезе — ідеальної страви для романтичної вечері в липневу спеку. А також поділилися секретами приготування швидких маринованих огірків по-польськи з цибулею та морквою — хрустких, смачних, з пікантним смаком.

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Фото з альбому Елли Іванової

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