Намазка з кабачків: бюджетно, корисно та смачно
Зараз у супермаркетах вистачає різних намазок. Здебільшого вони сирні. Можуть бути з додаванням зелені чи болгарського перцю, маринованого огірка чи креветок. Маленька баночка коштує недешево. То чому ж не заощадити гроші та не приготувати домашню намазку? Головна її перевага — натуральність. Адже ви точно знаєте, які інгредієнти використовуєте. Подавайте овочеву намазку зі свіжим хлібом. Такий бутерброд сподобається не лише дорослим, а й дітям.
Рецептом кабачкової намазки поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Намазуйте цю смакоту на свіжий хліб, — рекомендує Елла Іванова. — Приготувати кабачкову намазку просто. Молоді кабачки можна не очищати. Кабачкова намазка має ніжну консистенцію та приємний смак.
Кабачкова намазка
- 2 молоденькі кабачки
- Сіль
- Перець
- Часник
- Петрушка
- 100 г якісного вершкового масла
- Рослинна олія для обсмажування.
Кабачки порізати на шматочки і посмажити на олії. Нехай трохи охолонуть. Потім потрібно їх подрібнити в блендері із зеленню та часником, додавши вершкове масло. Посолити та поперчити.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт холодного томатного супу капрезе — ідеальної страви для романтичної вечері в липневу спеку. А також поділилися секретами приготування швидких маринованих огірків по-польськи з цибулею та морквою — хрустких, смачних, з пікантним смаком.
Фото з альбому Елли Іванової95
Читайте нас у Facebook