Яскравий та ароматний: як приготувати корисний десерт з вишні на зиму

Вишня має безліч корисних для здоров'я властивостей. Вона багата на антиоксиданти, містить гормон мелатонін, який сприяє спокійному сну. А ласощі з цього яскравого фрукта дуже смачні й корисні.

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Ще на прилавках магазинів та й на ринках можна купити вишню і встигнути приготувати з неї десерт на зиму. Рецептом ласощів поділилися на кулінарному сайті.

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

вишня — 1 кг;

цукор — 700 гр;

желатин — 2 ст.л.

Приготування:

Ягоди добре промити, залити холодною водою й залишити на 2 години.

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Потім видалити з вишні кісточки.

З’єднати желатин і цукор, всипати масу в ягоди, перемішати й помістити у холодильник на 12 годин.

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Варити варення на невеликому вогні, перемішуючи. Як тільки почнуть з’являтися бульбашки, варити ще 3 хвилини й зняти з вогню.

Розкласти ласощі по чистих, стерилізованих банках й закрутити.

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Закрити банки ковдрою до повного охолодження.

Зберігати варення у темному й прохолодному місці.

Користь такого варення в тому, що воно мало піддається термічній обробці, в ньому залишається маса корисних речовин.

Раніше ми публікували рецепт смачного пляцка з вишнею від Лілії Цвіт, в якому поєднані вишні, горіхи й шоколадні коржі.

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