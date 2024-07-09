Яскравий та ароматний: як приготувати корисний десерт з вишні на зиму
Вишня має безліч корисних для здоров'я властивостей. Вона багата на антиоксиданти, містить гормон мелатонін, який сприяє спокійному сну. А ласощі з цього яскравого фрукта дуже смачні й корисні.
Ще на прилавках магазинів та й на ринках можна купити вишню і встигнути приготувати з неї десерт на зиму. Рецептом ласощів поділилися на кулінарному сайті.
Для приготування потрібні такі інгредієнти:
вишня — 1 кг;
цукор — 700 гр;
желатин — 2 ст.л.
Приготування:
Ягоди добре промити, залити холодною водою й залишити на 2 години.
Потім видалити з вишні кісточки.
З’єднати желатин і цукор, всипати масу в ягоди, перемішати й помістити у холодильник на 12 годин.
Варити варення на невеликому вогні, перемішуючи. Як тільки почнуть з’являтися бульбашки, варити ще 3 хвилини й зняти з вогню.
Розкласти ласощі по чистих, стерилізованих банках й закрутити.
Закрити банки ковдрою до повного охолодження.
Зберігати варення у темному й прохолодному місці.
Користь такого варення в тому, що воно мало піддається термічній обробці, в ньому залишається маса корисних речовин.
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