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Спорт

«Динамо» зіграло внічию з клубом із Німеччини на австрійському зборі: відеоогляд матчу

19:50 10 липня 2024
ФК Динамо

Київське «Динамо», яке 23 липня (у польському Любліні) та 31 липня (у Белграді за порожніх трибун) проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана», зіграло перший спаринг на підготовчому зборі в Австрії.

Суперником команди Олександра Шовковського, яка поповнилася гравцями «Дніпра-1» Олександром Піхальонком і Валентином Рубчинським, Максимом Брагару з «Чорноморця», колумбійцем Браяном Себальосом і гравцем збірної Суринаму Джастіном Лонвейком, який повернувся в команду, став клуб другої німецької бундесліги «Падерборн».

«Динамо» (Київ, Україна) — «Падерборн» (Німеччина) — 0:0

«Динамо»: Нещерет (Ігнатенко, 68), Тимчик (Караваєв, 30), Попов (Дячук, 46), Малиш (Біловар, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Бражко (Андрієвський, 30), Піхальонок (Лонвейк, 46), Буяльський (Шепелєв, 46), Кабаєв (Волошин, 46), Пашко (Царенко, 46), Ванат (Супряга, 30).

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Нагадаємо, що ще в Україні динамівці розгромили у спарингу «Інгулець» — 4:0 (Брагару, Пашко, Лонвейк, Попов), а на австрійському зборі 13 липня зіграють з німецьким «Шальке», 14-го — з данським «Брондбю» та 17-го — з чинним чемпіоном ПАР «Мамелоді Сандаунз».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з «Динамо» покликав заміж красуню-модель у її день народження.

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Фото ФК «Динамо»

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