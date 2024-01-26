Особливо смачно — з грибною підливою: справжній «гуцульський дерун» від фудблогера Олексія Міля
Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати гречаники у томатному соусі, поділився рецептом панського або гуцульського деруна.
«Дуже смачна штука — подавайте з грибною підливою», — написав він.
Інгредієнти:
для начинки:
- 70 г цибулі
- 200 г грибів
- 200 г м’яса або фаршу
- 2 ст. л сметани
- сіль, перець, сушений часник +12 г олії
- 30−40 г твердого сиру
для дерунів:
- 500 г картоплі
- 70 г цибулі
- 1 ст. л борошна
- яйце
- сіль, перець, куркума
- 30−40 г олії для смаження
Спосіб приготування:
— спершу приготуйте начинку. На олії обсмажте пару хвилин м’ясо або фарш. Додайте цибулю, і перемішуючи смажте 4хв. Додайте гриби і смажте ще 6−7 хв
- влийте сметану, додайте сіль, перець і сушений часник. Перемішуючи смажте 4−5хв і готово
- натріть на найтоншій тертці картоплю. Щоб картопля не чорніла, чередуйте натирання картоплі з цибулею
- додайте борошно, яйце, сіль та перець, куркуму (для гарного жовтого кольору), давлений часник і вимішайте. Рідину з картоплі не зливайте, так деруни вийдуть пухкіші
- влийте олію, та викладіть ложкою дерун, один великий, на всю поверхню дна. Смажимо на середньому вогні, до золотистості, і тоді перевертаємо. Коли буде готово, по центру деруна викладіть м’ясну начинку, і трішки сиру
- складіть дерун вдвоє, і просмажте з обох сторін по одній хвилині, щоб розтопився сир.
- просушіть на серветці від олії, і подавайте з грибною підливою поки гарячі.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати королівські деруни, деруни «Бандуряники», а також картопляні млинці з сиром та шинкою.93