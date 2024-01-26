Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати гречаники у томатному соусі, поділився рецептом панського або гуцульського деруна.

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«Дуже смачна штука — подавайте з грибною підливою», — написав він.

Інгредієнти:

для начинки:

- 70 г цибулі

- 200 г грибів

- 200 г м’яса або фаршу

- 2 ст. л сметани

- сіль, перець, сушений часник +12 г олії

- 30−40 г твердого сиру

для дерунів:

- 500 г картоплі

- 70 г цибулі

- 1 ст. л борошна

- яйце

- сіль, перець, куркума

- 30−40 г олії для смаження

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Спосіб приготування:

— спершу приготуйте начинку. На олії обсмажте пару хвилин м’ясо або фарш. Додайте цибулю, і перемішуючи смажте 4хв. Додайте гриби і смажте ще 6−7 хв

- влийте сметану, додайте сіль, перець і сушений часник. Перемішуючи смажте 4−5хв і готово

- натріть на найтоншій тертці картоплю. Щоб картопля не чорніла, чередуйте натирання картоплі з цибулею

- додайте борошно, яйце, сіль та перець, куркуму (для гарного жовтого кольору), давлений часник і вимішайте. Рідину з картоплі не зливайте, так деруни вийдуть пухкіші

- влийте олію, та викладіть ложкою дерун, один великий, на всю поверхню дна. Смажимо на середньому вогні, до золотистості, і тоді перевертаємо. Коли буде готово, по центру деруна викладіть м’ясну начинку, і трішки сиру

- складіть дерун вдвоє, і просмажте з обох сторін по одній хвилині, щоб розтопився сир.

- просушіть на серветці від олії, і подавайте з грибною підливою поки гарячі.