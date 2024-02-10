«Працюйте зверху донизу»: як прибрати ванну кімнату всього за 15 хвилин

Більшість людей, напевно, мають довгий список справ, якими вони воліли б займатися, а не прибирати у ванній кімнаті. Але що потрібно зробити, те потрібно зробити. Наступні поради допоможуть вам принаймні швидко впоратися з цим нудним завданням, пише видання myhomebook.

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Перш ніж ставати до справи, слід підготувати ванну кімнату. Це охоплює завантаження всього текстилю в пральну машину і прибирання всіх меблів та предметів, які можуть заважати. Також варто підготувати необхідні мийні засоби та посуд.

Щодо засобів для чищення, то вам не потрібно їх багато, щоб прибрати у ванній кімнаті — зазвичай лише два-три. Крім того, кажуть експерти, не варто використовувати різні засоби для прибирання для кожної зони ванної кімнати.

Існує також кілька домашніх засобів, на які ви завжди можете покластися. До них відносяться оцет, лимонна кислота і харчова сода. Жовч і м'яке мило також є недорогими та екологічно чистими продуктами, які можна використовувати для ефективного прибирання у ванній кімнаті.

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Зосередьтеся і подумайте: що є важливим, а що можна спокійно пропустити під час прибирання? Якщо у вас мало часу, ви можете відкласти такі завдання, як прибирання шухляд і шаф, на інший день. Набагато важливіше усунути мікроби та бактерії на поверхнях.

Порядок, в якому ви прибираєте у ванній кімнаті, може визначити, як швидко ви зможете повернутися до більш важливих речей у житті. Почніть з тих ділянок, яким потрібен час, щоб вбратися. Сюди входить прочищення зливу або видалення вапняного нальоту. Тож, поки оцет виконує свою роботу і видаляє вапняний наліт з крана, ви можете зайнятися іншими справами. Правильна стратегія допоможе вам досягти мети швидше.

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Краще спочатку очистити підлогу пилососом, а вже потім протерти вологою ганчіркою. Якщо ви зробите все навпаки, то незабаром зрозумієте, що пил і бруд перетворяться на надокучливі грудки, які прилипають до швабри або ганчірки, що дуже дратує.

Ще одна стратегія, яка допоможе вам прибрати ванну швидше: завжди працюйте зверху вниз. Це означає, що потрібно починати з полиць і поверхонь для зберігання. Оскільки під час прибирання часто розлітаються бризки води, бажано прибирати підлогу лише після цього.

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Регулярне прибирання дуже важливе. З одного боку, заради особистої гігієни. Але також тому, що регулярність прискорює процес прибирання. Прибираючи ванну кімнату щодня або щотижня, ви уникаєте накопичення стійкого бруду, на відмивання якого знадобиться багато часу. Тож якщо ви хочете швидко навести лад у ванній кімнаті, вам слід звикнути до регулярної роботи

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