40.70 / 41.21 44.21 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» врятувалося від поразки у грі з семиразовим чемпіоном Німеччини: відео матчу

19:07 13 липня 2024
ФК Динамо

Київське «Динамо», яке 23 липня (у польському Любліні) та 31 липня (у Белграді за порожніх трибун) проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана», зіграло другий спаринг на зборі в Австрії.

Після нічиєї у грі з «Падерборном» (0:0) підопічні Олександра Шовковського помірялися силами ще з одним представником другої німецької бундесліги (10-е місце минулого сезону), 7-разовим чемпіоном Німеччини «Шальке».

«Динамо» (Київ, Україна) — «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) — 2:2

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 62), Дячук (Попов, 62), Тимчик (Караваєв, 62), Андрієвський (Піхальонок, 62), Лонвейк (Бражко, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Малиш (Біловар, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Ярмоленко (Волошин, 46), Супряга (Ванат, 62).

РЕКЛАМА

Голи: Царенко (14), Ванат (66) — Караман (30), Сілла (57).

Нагадаємо, що динамівці ще зіграють на австрійському зборі 14 липня — з данським «Брондбю», 17-го — з чинним чемпіоном ПАР «Мамелоді Сандаунз» та 18-го — з німецьким «Уніоном».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із футболістом «Дніпра-1» та збірної України Олександром Піхальонком.

Фото ФК «Динамо»

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Повня

Повний місяць повертається: кому пощастить на тижні з 15 по 23 липня

Ангеліна Мірошниченко

«Колосально відстає»: Тімур Мірошниченко зізнався у проблемах з прийомною донькою

траса Покровськ&nbsp;— Костянтинівка

Військовий пояснив, що станеться, якщо окупанти дійдуть до траси Покровськ — Костянтинівка

видобуток газу

У Полтавській ОВА не знають, чому партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою (документ)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту