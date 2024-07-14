«Динамо» розгромило на зборі віцечемпіона Данії: відеоогляд матчу

У неділю, 14 липня, київське «Динамо» після нічиїх з німецькими клубами «Падерборн» (0:0) та «Шальке» (2:2) провело на зборі в Австрії ще один спаринг.

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Суперником команди Олександра Шовковського став віцечемпіон Данії клуб «Брондбю», з яким «біло-сині» свого часу двічі перетиналися в єврокубках (1:1 та 1:0 у 1991-му, а також 4:2 та 0:1 1997-го).

«Динамо» (Київ, Україна) — «Брондбю» (Копенгаген, Данія) — 4:0

«Динамо»: Нещерет (Бущан, 46), Караваєв (Тимчик, 63), Попов (Дячук, 63), Біловар (Малиш, 63), Вівчаренко (Дубінчак, 63), Бражко (Андрієвський, 63), Шепелєв (Царенко, 63), Буяльський (Лонвейк, 63), Лонвейк (Піхальонок, 33), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 63).

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Голи: Попов (14), Царенко (71), Андрієвський (75), Піхальонок (81).

Нагадаємо, що динамівці ще зіграють на австрійському зборі 17 липня з чинним чемпіоном ПАР «Мамелоді Сандаунз» та 18-го — з німецьким «Уніоном».

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А далі у столичного клубу — офіційний старт сезону. 23 липня (у польському Любліні) та 31 липня (у Белграді за порожніх трибун) «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із футболістом «Дніпра-1» та збірною України Олександром Піхальонком.

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Фото ФК «Динамо»

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