Сирники, які точно вас підкорять: приготуйте для літніх сніданків
Сирникі у міру солодкі, неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готувати їх треба тільки з домашнього сиру, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт курячіх котлет в сметані в духовці.
Потрібно:
- 1 кг сиру (домашнього),
- 4 ст. л. цукру,
- щіпка солі,
- 4 яйця,
- 6 — 8 ст. л. манної крупи,
- борошно для обкатки та формування
Приготування:
Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто приберіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа придати форму. Обсмажити на олії.
Додатково допікати їх при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.
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