Сирники, які точно вас підкорять: приготуйте для літніх сніданків

Сирникі у міру солодкі, неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готувати їх треба тільки з домашнього сиру, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт курячіх котлет в сметані в духовці.

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Потрібно: 1 кг сиру (домашнього),

4 ст. л. цукру,

щіпка солі,

4 яйця,

6 — 8 ст. л. манної крупи,

борошно для обкатки та формування

Приготування:

Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто приберіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа придати форму. Обсмажити на олії.

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Додатково допікати їх при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.

Нагадаємо рецепт незвичайної часникової солі.

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