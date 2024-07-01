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Сирники, які точно вас підкорять: приготуйте для літніх сніданків

20:24 3 липня 2024
Сирники

Сирникі у міру солодкі, неймовірно смачні. З цієї порції інгредієнтів виходить 30 сирників. Готувати їх треба тільки з домашнього сиру, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт курячіх котлет в сметані в духовці.

Потрібно:

  • 1 кг сиру (домашнього),
  • 4 ст. л. цукру,
  • щіпка солі,
  • 4 яйця,
  • 6 — 8 ст. л. манної крупи,
  • борошно для обкатки та формування

Приготування:

Потрібно змішати всі інгредієнти. Готове сирне тісто приберіть в холодильник на годину, можна на ніч. Для кожного сирника необхідно взяти 1 ст. л. сирного тіста, зробити кульку, обкачати в борошні, за допомогою долоні та ножа придати форму. Обсмажити на олії.

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Додатково допікати їх при температурі 180 градусів 5 — 7 хвилин.

Нагадаємо рецепт незвичайної часникової солі.

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