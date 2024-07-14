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Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

18:14 14 липня 2024
Домашнє морозиво

У пекельну спеку є дуже популярними різноманітні морозива. Жіночий журнал ELEGANT.WOMAN поділився рецептом смачного морозива.

Інгредієнти:

— яйця — 2 шт;
- цукор — 2 ст.л.;
- фруктовий йогурт — 1 скл.;
- шоколад — 100 г.

Спосіб приготування:

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Яєчні білки відокремте від жовтків. Останні треба розтерти з цукром. Потім треба ввести йогурт. Білки збийте в піну та також введіть в масу.

Шоколад молочний або чорний натріть на тертці та введіть в яєчну масу. Поставте в морозилку на 2 години. Періодично помішуйте морозиво, щоб воно рівномірно застигало без великих кристалів. Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати морозиво з двох інгредієнтів, яке готується без морозивниці, полуничне морозиво та домашнє морозиво зі смаком яблучного пирога.

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