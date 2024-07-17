Став непублічним? Тищенко, який прикривається статусом «людина президента», закрив доступ до свого профілю

Схоже, масштаб народного обурення після побиття військовослужбовця у Дніпрі нарешті дійшов і до любителя перевірок ботоферм та колл-центрів Миколи Тищенка. Нардеп закрив доступ до своєї сторінки у Facebook.

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Нагадаємо, у Верховну Раду Тищенко пройшов від провладної партії «Слуга народу», був заступником голови фракції та навіть очолював Закарпатську обласну організацію «Слуги народу» близько року. Користуючись таким становищем, Тищенко неодноразово дозволяв собі одіозні витівки, нехтуючи громадською думкою та ситуацією в країні. Втім, будь-які скандали та порушення дотепер залишалися безкарними.

Як писали ЗМІ, зокрема, Тищенко мав тісний зв'язок із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Хрещення дітей, близькі стосунки — такий «дах» довгий час давав Миколі Тищенку карт-бланш на будь-які дії. Але ситуація почала змінюватися, адже кількість неприпустимих у цивілізованій країні кейсів за участю Тищенка стала завеликою навіть для України.

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«Це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен має нести відповідальність за свої неадекватні дії, незалежно від посад чи прізвищ, раджу Про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата», — заявив голова ОП Андрій Єрмак, який безапеляційно та однозначно дав зрозуміти, що прихильності з боку влади у Тищенка вже немає.

Але навіть таке публічне «побиття» не зупинило Тищенка від того, щоб і надалі прикриватися владною командою. Виступаючи в суді перед обранням йому запобіжного заходу, Тищенко продовжив використовувати свою колишню приналежність до високих кабінетів. Зокрема, заявляв таке: «Я прийшов до парламенту за президентом, і я продовжую втілювати його ідеї в життя».

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Який стосунок до справи мала ця інформація, ніхто не зрозумів. Тим дивнішими подібні заяви виглядали на тлі того, що від Тищенка на той момент уже публічно відхрестилися всі впливові друзі, які цінують власну репутацію.

Дешеві маніпуляції Тищенку у суді не допомогли, його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Попереду невгамовного ревізора чекає розслідування щодо зухвалого нападу на бійця пецпідрозділу «Кракен», а українці за лічені дні зібрали рекордну кількість голосів під петицією про те, щоб Тищенка взагалі позбавили мандату.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, на чому погоріла легенда Миколи Тищенка.

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