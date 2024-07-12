«Залягли на дно»? Чому Тищенко та Барановська мовчать

Після гучного скандалу в Дніпрі із колишнім військовослужбовцем та відправленням під домашній арешт одіозного нардепа Миколи Тищенка щонайменше на 60 днів, його колишня дружина, бізнесвумен Алла Барановська ніяк не прокоментувала скандальну ситуацію. Любителька гучних свят, дорогого одягу та прикрас, яка не соромилася активно демонструвати своє лакшері-життя і під час пандемії, і після початку повномасштабного вторгнення, фактично зникла з радарів. Схоже, ситуація з Тищенком, від якого «відхрестився» владний кум Андрій Єрмак, змусила й його колишню жінку поводитися скромніше та тихіше та сховатися від публіки.

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Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко в січні цього року повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською. Проте те, що це розлучення, скоріше за все, фіктивне писали журналісти bihus.info, і такої думки можна дійти, подивившись нове розслідування УП про закарпатські справи Тищенка.

Так, в лютому Микола, який з березня 2021 до середини 2022 року був головою Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу», навідувався до Ужгорода у справах. І так сталося, що зупинявся він в тому самому ЖК, де живе його нібито колишня дружина Алла з сином Давидом.

Більше того, і саме розірвання шлюбу дивним чином співпало з необхідністю оприлюднення декларацій посадовців — Тищенко встиг розлучитися буквально напередодні. Тож є всі підстави вважати, що насправді він й досі разом з Барановською.

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Щодо самого нестримного «ревізора», потужня хвиля людського обурення, яка вилилася у хейт, образливі меми та цілком серйозні та обґрунтувані петиції, схоже, загнали Миколу Тищенка в глухий кут.

«Після останнього судового засідання жодних заяв, виправдань або нових одіозних висловлювань від нього не чути. Схоже, що переховуватися від публічності та мовчати — це нова тактика Тищенка. Або ж вказівка з боку впливових покровителів, які роками його прикривали та допомагали уникати всіх покарань. Але зухвале побиття захисника України посеред мирного міста — то, мабуть, вже занадто. Такого українці не пробачають. Відповідати доведеться за законом», — пише ТСН.

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Фото: instagram.com/allabonya

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