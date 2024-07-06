Вони люблять не тільки цукор: чотири основні підживлення для огірків

Досвідчені городники, які раніше розповіли, що допоможе наситити огірки необхідними їм під час зростання азотом і калієм, назвали кілька підживлень, які особливо подобаються цьому овочу.

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Канал «Идеи для дачи и дома» називає такі основні добрива:

Дріжджове підживлення для зростання:

Розчиніть 10 г сухих дрожжів і 1 столову ложку цукру в 1 літрі теплої води. Залишіть на 3 години в теплому місці.

Розбавте до 10 літрів і поливайте по 1 літру під кожен кущ.

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Азотне підживлення для листя:

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Використовуйте пакет курячого поліду або гною, розведений у відношенні 1:10. Альтернативно, настій трави або кропиви, також розведений 1:10. Поливайте по 1 літру під кожен кущ.

Κалійне підживлення для плодів:

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Зольний розчин: 1 склянка попілу на 10 літрів теплої води, настоюйте 2−3 години. Розчин гумату калію: 0,5 чайної ложки на 10 літрів води. Поливайте по 1 літру під кожен кущ.

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Борне підживлення для цвітіння та плодоношення:

Розчиніть 5 г борної кислоти у 2 літрах теплої води, потім розбавте до 10 літрів. Обприскуйте листя і зав'язі. Підкормка огірків проводиться 1 раз на 2 тижні, чергуючи типи підживлень.

А канал «Моя дача. Сад и огород» пише про ефективний стимулятор росту огірків, зроблений на основі бурштинової кислоти, яка продається в будь-якій аптепці.

2 г бурштинової кислоти змішують з 200 г теплої води, а потім розчин, що вийшов, додають до 10 л води. Добриво застосовують під час цвітіння огірків, обприскуючи кущі із пульверизатору.

Поради щодо боротьби з фузаріозом або фузаріозним в'яненням, на який хворіють огірки, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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