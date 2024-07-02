Підживлення огірків під час плодоношення: дієві рецепти
Розпал літа, навіть якщо забути про спекотну погоду, є найгарячішою порою для городників. Адже саме в липні відбувається найактивніше плодоношення овочів, наприклад, огірків.
Тож на YouTube-каналі для городників «Дім і присадибна ділянка» його автори поділилися власним досвідом зі збільшення врожайності огірочків.
Що варто робити:
- щовечора прибирати зайві «вуса»;
- розпушувати землю, аби збагатити її киснем;
- підживлювати азотвмісними та калійними натуральними добривами.
Забезпечити огірки азотом можна за допомогою розчину коров’яка чи курячого посліду — його вносять під корінь раз на 2 тижні. Готується розчин так: на 10 л води потрібно взяти 0,5 літрову банку настою з курячого посліду і 1 літрову банку настою кропиви.
Також в період активного плодоношення варто підтримати рослини калійними добривами, а саме настояєм з деревного попелу (на 1 л настою кропиви — 1 л настою деревного попелу). Останній готується теж з 10 літрів води — з додаванням літрової банки попелу. Настоювати розчин з попелом треба не менше як 2 доби.
А в теплі дні і теплі ночі добре працює підживлення з дріджами: 50 г пресованих дріжджів розчинити у 3 літрах води, додати столову ложку цукру і настоювати протягом доби в темному місці. Отриманий настій розвести у 5 літрах чистої теплої води і проводити обприскування.
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