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Підживлення огірків під час плодоношення: дієві рецепти

15:55 3 липня 2024
Підживлення огірків

Розпал літа, навіть якщо забути про спекотну погоду, є найгарячішою порою для городників. Адже саме в липні відбувається найактивніше плодоношення овочів, наприклад, огірків.

Тож на YouTube-каналі для городників «Дім і присадибна ділянка» його автори поділилися власним досвідом зі збільшення врожайності огірочків.

Що варто робити:

  • щовечора прибирати зайві «вуса»;
  • розпушувати землю, аби збагатити її киснем;
  • підживлювати азотвмісними та калійними натуральними добривами.

Забезпечити огірки азотом можна за допомогою розчину коров’яка чи курячого посліду — його вносять під корінь раз на 2 тижні. Готується розчин так: на 10 л води потрібно взяти 0,5 літрову банку настою з курячого посліду і 1 літрову банку настою кропиви.

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Також в період активного плодоношення варто підтримати рослини калійними добривами, а саме настояєм з деревного попелу (на 1 л настою кропиви — 1 л настою деревного попелу). Останній готується теж з 10 літрів води — з додаванням літрової банки попелу. Настоювати розчин з попелом треба не менше як 2 доби.

А в теплі дні і теплі ночі добре працює підживлення з дріджами: 50 г пресованих дріжджів розчинити у 3 літрах води, додати столову ложку цукру і настоювати протягом доби в темному місці. Отриманий настій розвести у 5 літрах чистої теплої води і проводити обприскування.

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Також радимо звернути увагу на супернастоянку для томатів та огірків на основі сухого гороху.

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