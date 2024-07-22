41.30 / 41.92 45.02 / 45.82
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У США оголосили винагороду за інформацію про вбивцю Ірини Фаріон (фото, відео)

9:36 22 липня 2024
Вбивця Фаріон

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

В Національній поліції опублікували фото підозрюваного та надали його прикмети:

  • вік — близько 20 років;
  • зріст — 170−180 см;
  • худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

  • спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
  • на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
  • на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою;
  • на руках — червоні рукавиці.
Фото полиції

РЕКЛАМА

«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 684 409 164, 933 450 461 або на оперативну лінію 102. Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Тим часом представництво партії «Свобода» в США оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка допоможе знайти підозрюваного у вбивстві Фаріон.

РЕКЛАМА

Наталія Ющук також заявляє, що «діаспора закликає президента Володимира Зеленського за незмірні заслуги в розбудові незалежної України присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)».

Нагадаємо, що невідомий у Львові стріляв у мовознавицю увечорі 19 липня. Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови, але невдовзі Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розглядає кілька версій, у тому числі й «російський слід».

Фото поліції

283

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

Філіжанка кави

«Пригостіть» свій унітаз кавою: він буде дуже вдячним (відео)

кабачки

Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту