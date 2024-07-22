У США оголосили винагороду за інформацію про вбивцю Ірини Фаріон (фото, відео)
Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
В Національній поліції опублікували фото підозрюваного та надали його прикмети:
- вік — близько 20 років;
- зріст — 170−180 см;
- худорлявої статури.
На момент скоєння злочину був одягнений у:
- спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
- на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
- на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою;
- на руках — червоні рукавиці.
«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 684 409 164, 933 450 461 або на оперативну лінію 102. Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи», — йдеться в повідомленні.
Тим часом представництво партії «Свобода» в США оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка допоможе знайти підозрюваного у вбивстві Фаріон.
Наталія Ющук також заявляє, що «діаспора закликає президента Володимира Зеленського за незмірні заслуги в розбудові незалежної України присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)».
Нагадаємо, що невідомий у Львові стріляв у мовознавицю увечорі 19 липня. Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови, але невдовзі Ірина Фаріон померла у лікарні.
Слідство розглядає кілька версій, у тому числі й «російський слід».
Фото поліції283
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