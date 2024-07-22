У США оголосили винагороду за інформацію про вбивцю Ірини Фаріон (фото, відео)

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

В Національній поліції опублікували фото підозрюваного та надали його прикмети:

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вік — близько 20 років;

зріст — 170−180 см;

худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою;

на руках — червоні рукавиці.

Фото полиції

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«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника — телефонуйте за номерами 684 409 164, 933 450 461 або на оперативну лінію 102. Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи», — йдеться в повідомленні.

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Тим часом представництво партії «Свобода» в США оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка допоможе знайти підозрюваного у вбивстві Фаріон.

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Наталія Ющук також заявляє, що «діаспора закликає президента Володимира Зеленського за незмірні заслуги в розбудові незалежної України присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)».

Нагадаємо, що невідомий у Львові стріляв у мовознавицю увечорі 19 липня. Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови, але невдовзі Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розглядає кілька версій, у тому числі й «російський слід».

Фото поліції

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