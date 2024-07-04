Готується за 20 хвилин, а «зникає» ще швидше: рецепт ніжної намазки з кабачків
Зараз у розпалі сезон кабачків. З цього, на перший погляд, непримітного овоча можна приготувати безліч цікавих страв.
Кабачки можна запікати, консервувати, робити з них оладки тощо. Смачною стравою з кабачків є і намазка. Її треба подавати на рум’яних грінках або на шматку свіжого духмяного хліба.
Авторка YouTube-каналу «Ще загляну до Сергіївни» запропонувала рецепт смачної намазки з кабачків.
Страва готується легко та просто з продуктів, які в кожної господині є вдома.
Інгредієнти:
2 кабачки
2 плавлених сирки
2 яйця
3 зубки часнику
сіль, перець за смаком
Приготування:
Кабачки, вимити, порізати дрібненько.
Підсмажити кабачки на олії.
До теплих кабачків додати плавлені сирки, варені яйця та часник.
Посолити, поперчити. За бажанням, можна додати й інші спеції.
Перебити все блендером — намазка готова.
Перекласти намазку у контейнер й поставити у холодильник.
«Виходить дуже смачно до свіжого хліба або підсмажених тостів», — каже кулінарка.
Раніше ми публікували рецепт кабачків у сметані, які смакуватимуть як гарнір до м’яса чи риби або як основна страва.110
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