Операція не потрібна: щоб гемангіома зникла назавжди, в клініці Ольги Богомолець призначають дітям спеціальний гель, яким мама сама змащує пухлину

Марта, десята дитина в сім’ї, народилася здоровою. Щоправда, мама одразу помітила невеличку плямку на попереку у дівчинки. А через два тижні червона цятка з’явилася на лобику й була схожа на укус комара.

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— Я кілька разів змастила цятку протизапальним кремом, але це не допомогло, — згадує мама дівчинки Олена. - Водночас пляма на попереку почала стрімко збільшуватись, неначе наливатися кров’ю. А на повіці я помітила утворення, схоже на ячмінь. Добре, що наш сімейний лікар — людина досвідчена й небайдужа — запідозрила, що все це гемангіоми. Пошукала інформацію про сучасні методи лікування, порадилась з колегами та сказала, що нам треба звернутись до клініки відомого дерматолога Ольги Богомолець, де лікують гемангіоми.

— У когось з ваших дітей виявляли подібне утворення?

— Так. У сина, якому зараз п’ять років, гемангіома є на шиї. Помітивши її в перші місяці від народження, ми одразу побували на консультації в лікарні у Рівному. Хірург тоді сказав, що до трьох років ніякого лікування немає, а потім, можливо, треба буде дитину оперувати. Щоправда, утворення припинило рости, зараз під волоссям його майже не видно. Якби ми й Марту показали такому лікарю, то, я впевнена, що отримали б ту ж пораду: чекати до трьох років. Але з Марточкою — інша справа: гемангіоми були на обличчі, збільшувались, а та, що на спинці, мала дуже небезпечний вигляд: ми навіть боялися до неї торкатись, щоб не пошкодити.

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— І ви звернулись до клініки Ольги Богомолець…

— Спочатку зателефонували, і з’ясувалось, що можлива консультація онлайн. Це дуже зручно. Адже ми живемо в селі, та ще з десятьма дітьми, маємо велике господарство, і нам досить важко було б кудись їхати. А так треба було лише зробити якісні фото всіх утворень. Це дійсно виявились гемангіоми. На щастя, ми звернулися вчасно. Лікування спеціальним гелем на основі бета-блокаторів почали, коли Марті було півтора місяця. Зараз їй 10 місяців, і результатом ми дуже задоволені! Утворення практично зникли, операції не потрібні, рубців не буде. Мені страшно навіть уявити, що сталося б, якби ми чекали три роки. Скільки рубців було б на обличчі у донечки!

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Дитина весь час була під наглядом Ольги Богомолець, ми постійно підтримували з лікарем контакт. Перш ніж починати лікування, Ольга Вадимівна порадила нам пройти додаткові обстеження: зробити УЗД органів черевної порожнини, проконсультуватись у кардіолога, щоб з’ясувати, чи немає у Марти внутрішніх гемангіом. Їх не було. Потім ми одержували поштою ліки, щомісяця робили фото утворень, відправляли Ользі Вадимівні. Під час онлайн-консультації вона оглядала всі утворення, пояснювала, що та як має відбуватись. Я дуже їй вдячна. У нас у сім’ї всі віруючі, тож я дякую Богу, що врешті-решт ми потрапили в добрі й надійні руки та змогли скористатися новітнім методом лікування. Тепер я впевнена, що у моєї дитини не буде проблем, спричинених гемангіомами.

«Маленька рожева плямочка у немовляти може швидко перетворитись на велику пухлину»

Я переглядаю знімки маленьких пацієнтів, яких відома дерматологиня, професорка Ольга Богомолець лікує від гемангіоми безболісним і дуже ефективним методом. Фото малечі «до» і «після» вражають. Яскраво-червоні плями у Марточки на лобику та попереку за кілька місяців застосування гелю практично зникли. В іншої дівчинки велика гемангіома -- гулька на губі — повністю розсмокталась. Лікування відбувається вдома, процедури виконує мама.

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У дитинки велика гемангіома - гулька на губі - повністю розсмокталася

— Це ваше революційне відкриття? — запитаю в Ольги Вадимівни.

— Ні! За допомогою препаратів на основі бета-блокаторів сьогодні гемангіоми лікують в усьому світі. Ефективність такого способу лікування доведена й визнана, зокрема, Американською асоціацією дерматологів. Але ми практикуємо індивідуальний підхід щодо концентрації в гелі діючої речовини залежно від ваги, віку маленьких пацієнтів. За необхідності поєднуємо застосування бета-блокаторів внутрішньо й зовнішньо. В багатьох країнах давно відмовились від помилкової тактики вичікування та хірургічних втручань. А в більшості областей України така практика досі актуальна — гемангіоми видаляють хірурги.

— Чому? Через необізнаність лікарів?

— Багато років їх вчили, що гемангіому треба видаляти хірургічно, коли дитині виповниться три роки або чекати до 10 років, поки вона розсмокчеться сама. Зараз підходи до лікування кардинально змінились. Але треба дуже поспішати: пухлина чутлива до бета-блокаторів тільки в перший рік життя дитини. Тож часу обмаль. Інфантильна гемангіома зазвичай активно росте, починаючи з двох тижнів від народження дитини й до шести місяців. Приблизно в рік ріст гемангіоми припиняється. Проте за цей час маленька рожева плямочка може перетворитись на велику пухлину. І хоч вона доброякісна, але здатна зробити дитину інвалідом. Якщо ж не пізніше двох місяців розпочати лікування гелем на основі бета-блокаторів, то можна на 95 відсотків гарантувати, що до року на місці гемангіоми у дитини буде здорова шкіра. Причому ніякі складні процедури не потрібні: мама просто повинна регулярно змащувати гемангіому і надсилати нам фото, щоб лікар міг оцінити зміни, які відбуваються з утворенням. Гемангіома ніколи не рецидивує. Дитину ми позбавляємо від неї НАЗАВЖДИ.

Лікування, розпочате не з двох, а з чотирьох місяців, дасть шанс дитині отримати нормальну шкіру вже у 60−75 відсотках випадків, а з шести місяців цей відсоток ще нижчий. Позитивний результат, звісно, буде. Але він не ідеальний, тому згодом доводиться застосовувати лазерну терапію.

Я понад 30 років займаюся лікуванням гемангіом, і, враховуючи досягнення сучасної медицини, змінюю свої підходи відповідно до міжнародних протоколів. Сьогодні наше завдання — за допомогою домашнього безопераційного лікування зробити так, щоб гемангіома не виросла взагалі, щоб запущених випадків стало якомога менше. Ми докладаємо для цього максимум зусиль, навчаючи неонатологів, педіатрів, сімейних лікарів розпізнавати гемангіоми, відрізняти їх від вроджених (так званих «винних») плям і якнайшвидше направляти дитину на лікування або робити це самим.

— Вроджені плями теж небезпечні?

— Це не просто косметичний дефект. Вони також можуть призводити до ускладнень. Треба знати, що вроджені плями не реагують на бета-блокатори. В цьому випадку допомагає виключно спеціальний судинний лазер.

Якщо батькам або лікарям необхідно з нами порадитись, зробити це можна, зателефонувавши в Bogomolets Clinic за номером: (044) 235 00 08.

Треба вміти розрізняти гемангіому та вроджені (так звані «винні») плями і якнайшвидше розпочати лікування

«Дитина не могла дихати, тому що гемангіома проросла вглиб, пошкодивши носик»

Як розповіла Ольга Богомолець, до особливо небезпечних ділянок, де розвивається гемангіома, належать ті, що знаходяться біля фізіологічних отворів — ока, вуха, уретри, ротика та інших. Діляться гемангіоми на чотири групи, залежно від ступеня ризику: найвищий — утворення понад 5 сантиметрів за розміром, пухлина в небезпечному місці, високий — гемангіома швидко росте, може перейти на найвищий рівень ризику. Середній і низький рівні ризику мають невеликі гемангіоми, розташовані на стегні або сідничках. Але яким би чином гемангіоми не розвивалися, без правильного лікування у 70 відсотках випадків дитина матиме косметичний дефект.

— А ще важливо виграти час?

— Саме так. Якось ввечері в п’ятницю на онлайн-сервіс клініки написала мама двомісячної дитини з Кіровоградської області та попросила термінової консультації, — продовжує Ольга Богомолець. — Я одразу зв’язалася з нею. Виявилось, що на переніссі у дитини була невеличка гемангіома, за якою місцеві лікарі порадили батькам просто спостерігати до року. Але настав момент, коли дитина не змогла дихати носиком, а отже й смоктати молоко. Коли я оглянула немовля онлайн, то причина стала зрозумілою: гемангіома проросла всередину, перекривши носові ходи. Дитя задихалося. Крихітку довелося негайно госпіталізувати та розпочати системне лікування. В цьому випадку безопераційне втручання вже не допоможе, бо, на жаль, були порушені життєво важливі функції.

Траплялися й інші прикрі випадки: в однієї дитини судинна пухлина проросла й пошкодила око, викликавши сліпоту, в іншої — зруйнувала слуховий нерв, що призвело до глухоти. Зараз ми практично закінчуємо лікування дитини, у якої велика гемангіома була на губі. Щоб дитина не злизувала гель, робити процедури мамі довелося, коли дитя спить.

Складно усувати косметичні дефекти, спричинені гемангіомою. Через них діти отримують психологічні травми в дитячому садочку, потім в школі, що позначається на подальшому житті. Зараз ми можемо вберегти від цього багатьох дітей: особисто я за останній рік вилікувала від гемангіоми близько тисячі дітлахів, і понад 500 з них — онлайн. Це важливо ще й тому, що переїжджати з однієї області в іншу під час війни, з маленькою дитиною, складно й небезпечно. Потребують допомоги й ті, хто знаходиться за кордоном. Тому онлайн-консультації дуже затребувані. Але ведеться прийом і в клініці. Ми відкрили єдиний в Україні Центр лікування гемангіом і судинних мальформацій. Сформована високопрофесійна команда, у складі якої не тільки дерматологи, а й кардіологи, спеціалісти з УЗД-діагностики та інші фахівці.

— Мама Марти сказала, що дитині призначали обстеження черевної порожнини, серця, підозрюючи, що гемангіоми можуть бути й внутрішні.

— Все правильно. За нашими протоколами, якщо у немовляти більше ніж три гемангіоми (бувають випадки, коли їх 300 й більше, але таких один відсоток), то ми призначаємо УЗД-обстеження, консультацію кардіолога, щоб не допустити ускладнень і з’ясувати, чи є внутрішні гемангіоми. Якщо вони є, лікування буде комбінованим: шкіру мама змащує гелем, а також дає мікстуру з бета-блокаторами. На щастя, у Марти немає внутрішніх гемангіом.

— Ви задоволені результатом її лікування?

— Дуже задоволена. Важливо, що мама надзвичайно відповідально поставилась до процесу. Зараз всі гемангіоми, які були у Марти, зникли на 90 відсотків. Замість них з’явилася здорова шкіра.

— А чи є особливі вимоги до фото, яке треба надіслати?

— Безумовно. Інакше ми не зможемо провести діагностику. Це прості правила. Треба ретельно протерти камеру, з кадру прибрати всі яскраві предмети, які забирають на себе фокус — іграшки й пелюшки, одяг з кольоровим малюнком, мамин манікюр (буває й таке). Не варто робити знімок максимально близько. Стежимо за фокусом, ракурсом і освітленням (вони мають бути однаковими, якщо ми щомісяця спостерігаємо за ходом лікування). Важливий також стан дитини — чи вона не збуджена, чи не плаче, чи не спітніла. Гемангіоми, загалом всі судинні утворення, в таких випадках можуть міняти колір. Тому я прошу, щоб мама фотографувала дитину, коли вона спить. Для нас фото — це фактично документ, за яким ми маємо робити висновки, порівнювати результати. Іноді просимо батьків надіслати відео.

— Зараз отримати онлайн-консультацію просто…

— Так. Якщо потрібна консультація онлайн, необхідно надіслати фотографію через будь-який месенджер на номер +38 067 335 00 20. Лікарі зв’яжуться з вами. Головне питання, яке турбує пацієнтів, — чи небезпечна та чи інша родимка? Це стосується й дорослих, і дітей. В багатьох випадках ми можемо допомогти.

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