Маринована цвітна капуста: готується дуже просто
Якщо ви не куштували мариновану цвітну капусту, не відкладайте це задоволення на потім. Приготуйте найближчими днями. Така капуста чудова в тандемі з пюре або з відбивною. Також цими ласощами можна доповнювати тости. І в салатах вона може бути дуже доречною, надаючи їм пікантного смаку.
Але краще один раз спробувати, ніж сто разів описувати.
Рецептом маринованої капусти поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить готувати незвичайні страви швидко і просто. Її рецепти завжди перевірені на практиці, і це великий плюс. Адже в інтернеті рецептів багато, але, на жаль, не всі вони бувають вдалими.
- Маринована цвітна капуста готується просто, а смачно так, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто. Ця капуста готується не на зиму, а, як то кажуть, «на зараз».
Маринована капуста
- 200 г цвітної капусти
- 500 мл води
- 1 чайна ложка солі
- 2 чайні ложки цукру
- 1 столова ложка оцту 9%
- 1 зубок часнику
- Перчик чилі
- 1 гвоздичка
Цвітну капусту розбираємо на суцвіття.
У воду додаємо цукор, сіль, оцет, прянощі та дрібно нарізану капусту.
Доводимо до кипіння і варимо 2−4 хвилини. Охолоджуємо в маринаді. Маринуємо добу в холодильнику.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової22
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