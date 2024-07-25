Маринована цвітна капуста: готується дуже просто

Якщо ви не куштували мариновану цвітну капусту, не відкладайте це задоволення на потім. Приготуйте найближчими днями. Така капуста чудова в тандемі з пюре або з відбивною. Також цими ласощами можна доповнювати тости. І в салатах вона може бути дуже доречною, надаючи їм пікантного смаку.

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Але краще один раз спробувати, ніж сто разів описувати.

Рецептом маринованої капусти поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить готувати незвичайні страви швидко і просто. Її рецепти завжди перевірені на практиці, і це великий плюс. Адже в інтернеті рецептів багато, але, на жаль, не всі вони бувають вдалими.

- Маринована цвітна капуста готується просто, а смачно так, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто. Ця капуста готується не на зиму, а, як то кажуть, «на зараз».

Маринована капуста РЕКЛАМА 200 г цвітної капусти

500 мл води

1 чайна ложка солі

2 чайні ложки цукру

1 столова ложка оцту 9%

1 зубок часнику

Перчик чилі

1 гвоздичка

Цвітну капусту розбираємо на суцвіття.

У воду додаємо цукор, сіль, оцет, прянощі та дрібно нарізану капусту.

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Доводимо до кипіння і варимо 2−4 хвилини. Охолоджуємо в маринаді. Маринуємо добу в холодильнику.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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