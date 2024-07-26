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Салат з куркою та інжиром: ідеальний для особливої вечері

20:24 29 липня 2024
Салат з куркою та інжиром

Літо — час салатів та творчих кулінарних експериментів.

Ця страва гарна тим, що в ній багато вітамінів. А запастись ними на зиму нікому не завадить.

Інжир — фрукт недешевий, але для салату на дві порції достатньо двох штучок. До речі, французькі кухарі вважають, що смак салату не варто забивати одним інгредієнтом. Усього потрібно додавати потроху.

І в цьому є сенс.

Рецептом курячого салату з інжиром поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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— Цей салат подають охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — Це дуже смачно! Він ідеальний для особливої вечері.

Курячий салат з інжиром (на дві порції)

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  • Куряче філе відварене — 1 шт.
  • Болгарський перець — 1 шт.
  • Огірок очищений — 1 шт.
  • Свіжий інжир — 2 шт.
  • Базилік зелений — 2 листочки
  • Сіль — на смак
  • Оливкова олія для заправки — 1 столова ложка
  • Лимонний сік — чайна ложка

Відварене куряче філе та огірок порізати на кубики, перець — на тонкі платівки, інжир — довільно. Все змішати. Додати подрібнений базилік та оливкову олію з лимонним соком. Посолити на свій смак. Перемішати.

І смачного!

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Раніше кулінарка Наталія Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайних буряків, а кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом приголомшливого яблучного зефіру.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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