Салат з куркою та інжиром: ідеальний для особливої вечері
Літо — час салатів та творчих кулінарних експериментів.
Ця страва гарна тим, що в ній багато вітамінів. А запастись ними на зиму нікому не завадить.
Інжир — фрукт недешевий, але для салату на дві порції достатньо двох штучок. До речі, французькі кухарі вважають, що смак салату не варто забивати одним інгредієнтом. Усього потрібно додавати потроху.
І в цьому є сенс.
Рецептом курячого салату з інжиром поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей салат подають охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — Це дуже смачно! Він ідеальний для особливої вечері.
Курячий салат з інжиром (на дві порції)
- Куряче філе відварене — 1 шт.
- Болгарський перець — 1 шт.
- Огірок очищений — 1 шт.
- Свіжий інжир — 2 шт.
- Базилік зелений — 2 листочки
- Сіль — на смак
- Оливкова олія для заправки — 1 столова ложка
- Лимонний сік — чайна ложка
Відварене куряче філе та огірок порізати на кубики, перець — на тонкі платівки, інжир — довільно. Все змішати. Додати подрібнений базилік та оливкову олію з лимонним соком. Посолити на свій смак. Перемішати.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської28
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