Салат з куркою та інжиром: ідеальний для особливої вечері

Літо — час салатів та творчих кулінарних експериментів.

Ця страва гарна тим, що в ній багато вітамінів. А запастись ними на зиму нікому не завадить.

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Інжир — фрукт недешевий, але для салату на дві порції достатньо двох штучок. До речі, французькі кухарі вважають, що смак салату не варто забивати одним інгредієнтом. Усього потрібно додавати потроху.

І в цьому є сенс.

Рецептом курячого салату з інжиром поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

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— Цей салат подають охолодженим, — каже Ардія Діаманті. — Це дуже смачно! Він ідеальний для особливої вечері.

Курячий салат з інжиром (на дві порції) РЕКЛАМА Куряче філе відварене — 1 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

Огірок очищений — 1 шт.

Свіжий інжир — 2 шт.

Базилік зелений — 2 листочки

Сіль — на смак

Оливкова олія для заправки — 1 столова ложка

Лимонний сік — чайна ложка

Відварене куряче філе та огірок порізати на кубики, перець — на тонкі платівки, інжир — довільно. Все змішати. Додати подрібнений базилік та оливкову олію з лимонним соком. Посолити на свій смак. Перемішати.

І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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