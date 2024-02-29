Знов збирається судитися: принц Гаррі подасть апеляцію після програшу справи щодо поліцейського захисту

Гаррі, молодший син короля Чарльза, подав позов проти уряду до Високого суду Лондона після того, як у лютому 2020 року Міністерство внутрішніх справ — міністерство, відповідальне за охорону правопорядку — вирішило, що він не буде автоматично отримувати особисту поліцейську охорону під час перебування в Британії.

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Гаррі, разом з іншими високопоставленими членами королівської родини, отримував повну охорону, що фінансувалася державою, до того, як він відійшов від своїх королівських обов'язків і переїхав до Каліфорнії зі своєю американською дружиною Меган Маркл у березні 2020 року, пише Reuters.

Його адвокати заявили на слуханнях у грудні, що рішення позбавити його цього захисту піддає його незаконному, несправедливому і невиправданому поводженню.

Але урядова юридична команда заявила, що Виконавчий комітет із захисту членів королівських родин і громадських діячів, відомий як RAVEC, не вирішив, що Гаррі не повинен отримувати захист, але що він не повинен мати його на тій самій підставі. Високий суд погодився з цим, дійшовши висновку, що в рішенні не було ніякої незаконності.

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«Ми раді, що суд підтримав позицію уряду в цій справі, і ми ретельно обмірковуємо наші подальші кроки. Було б недоречно надавати подальші коментарі», — заявив представник Міністерства внутрішніх справ, додавши, що система безпеки була «суворою і пропорційною».

Юридичниі представники Гаррі заявили, що він має намір подати апеляцію.

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«Герцог просить не про привілейоване ставлення, а про справедливе і законне застосування власних правил RAVEC, гарантуючи, що він отримає такий самий розгляд, як і інші, відповідно до власної політики RAVEC», — сказали вони.

Востаннє Гаррі був у Британії на початку цього місяця, коли здійснив раптовий візит до батька після того, як стало відомо, що у короля діагностували невизначену форму раку.

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Принц, який віддалився від своєї сім'ї після переїзду до США, сказав, що сподівається, що хвороба Чарльза зможе об'єднати родину. Хоча британські королівські особи зазвичай дотримуються принципу «ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати», Гаррі подав низку гучних судових позовів з неоднозначними результатами.

Він успішно подав до суду на Mirror Group Newspapers за звинуваченнями у телефонному зломі та інших незаконних діях, і отримав дозвіл подати до суду на два інші великі британські видавництва з аналогічних приводів.

Але він також відкликав позов про наклеп проти газети, що стосувався опублікованої статті про його суперечку щодо захисту власної безпеки.

Рішення, ухвалене в середу, стало другою юридичною поразкою принца в питанні його безпеки після того, як Високий суд виніс рішення не на його користь в окремому позові проти відмови уряду дозволити йому платити за власну поліцейську охорону.

Принц часто говорив про свої побоювання за безпеку своєї сім'ї і регулярно виступав проти втручання преси, яку він звинувачує у смерті своєї матері, принцеси Діани. Вона загинула в автотрощі, тікаючи від папараці в Парижі в 1997 році.

Раніше повідомлялося, що у Британії винесли вирок подкастерам-неонацистам, які закликали вбити принца Гаррі та його маленького сина.

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