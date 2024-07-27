Торт зі смаком шоколадного морозива від Ольги Матвій: готується легко, а зберігатися може кілька днів

Фудблогер з Маріуполя Ольга Матвій часто ділиться рецептами вишуканої випічки. Сьогодні вона запропонувала приготувати торт зі смаком шоколадного морозива.

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Інгредієнти :

Борошно 250 гр

Сода 1,5 чайні ложки

Винний оцет 1,5 столові ложки

Сіль 0,5 чайної ложки

Какао 30 гр

Яйця 2−3 шт

Олія 50 мл

Ванільний цукор 20 гр

Цукор 200 Гр

Морозиво

Молоко 270 мл

Згущене молоко 370 гр

Вершки 33% 500 мл

Помадка:

Какао 60 гр

Сметана 100 гр

Цукор 2−3 ст. ложки

Вершкове масло 2 ст. ложки

Кулінарка впевнена, що такий торт стане прикрасою столу на день народження чи будь-яке інше свято. Він може зберігатися кілька днів у холодильнику. Тільки його потрібно добре закрити, щоб не наситився запахами з холодильника.

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Приготування:

Яйця вбити до гарної піни, додати сіль, цукор та ванільний цукор. Знову збити.

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Потім додати молоко та олію.

Додати борошно через сито та какао. Наприкінці соду та оцет.

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Замісити тісто.

Форму застелити пекарським папером.

Випікати в добре розігрітій духовці приблизно 35 хвилин. Перевіряти готовність дерев'яною паличкою.

Помадка:

До сметані додати цукор та шматочок вершкового масла. Варити помадку на маленькому вогні, помішуючи.

Коли корж випечеться і охолоне, його розрізати, зняти «шапочку». З шапочки зробити крихту.

Вершки збити і додати до них струмком згущене молоко, продовжуючи збивати.

Морозивом змастити перший корж і відправити його у морозилку на ніч.

Торт діставати з морозильної камери приблизно за пів години до подачі на стіл.

Якщо дуже жарко, то краще діставати торт з морозилки за 15 хвилин до подачі на стіл.

Потім покрити торт помадкою та посипати крихтою.

Нарізати та можна подавати до столу. Заморожений торт добре нарізається на порції.

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