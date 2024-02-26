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Яблучний пиріг, який точно вдасться у кожного: обов’язково приготуйте

22:31 26 лютого 2024
Яблучний пиріг

Перші дні весни варто розпочати з яблучного пирога, бо яблука — це смак і запах літа, яке вже не за горами. Цей рецепт нескладний, й тому не варто переживати, що щось не вийде. Порадуйте родину смакотою, ділиться кулінарка Ірина Горбань.

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.
  • цукор — 60 г (якщо яблука солодкі)
  • дрібка солі
  • ванілін (до свого смаку)
  • масло — 30 г
  • молоко — 100 г
  • борошно — 70 г
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • яблука — 900 г
  • сік лимона — 2 ст. л
  • форма для випікання — 20 см

Приготування:

Цукор, яйця, сіль і ванілін збиваємо до світлої маси. Додаємо розтоплене масло і молоко кімнатної температури. Додаємо муку, розпушувач і все перемішуємо міксером. Тісто має бути як на млинці.

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Чистимо яблука, ріжемо їх тонкими півкільцями або четвертинками й обережно змішуємо з тістом.

Дно і боки форми викладаємо пергаментом, а потім розкладаємо яблука рівними шарами — і в духовку. Випікаємо за температури 180 градусів 50−60 хвилин.

Пиріг на смак ніби з заварним кремом. Після випічки можна посипати цукровою пудрою.

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