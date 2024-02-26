Яблучний пиріг, який точно вдасться у кожного: обов’язково приготуйте

Перші дні весни варто розпочати з яблучного пирога, бо яблука — це смак і запах літа, яке вже не за горами. Цей рецепт нескладний, й тому не варто переживати, що щось не вийде. Порадуйте родину смакотою, ділиться кулінарка Ірина Горбань.

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Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

цукор — 60 г (якщо яблука солодкі)

дрібка солі

ванілін (до свого смаку)

масло — 30 г

молоко — 100 г

борошно — 70 г

розпушувач — 1 ч. л.

яблука — 900 г

сік лимона — 2 ст. л

форма для випікання — 20 см

Приготування:

Цукор, яйця, сіль і ванілін збиваємо до світлої маси. Додаємо розтоплене масло і молоко кімнатної температури. Додаємо муку, розпушувач і все перемішуємо міксером. Тісто має бути як на млинці.

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Чистимо яблука, ріжемо їх тонкими півкільцями або четвертинками й обережно змішуємо з тістом.

Дно і боки форми викладаємо пергаментом, а потім розкладаємо яблука рівними шарами — і в духовку. Випікаємо за температури 180 градусів 50−60 хвилин.

Пиріг на смак ніби з заварним кремом. Після випічки можна посипати цукровою пудрою.

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