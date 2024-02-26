Яблучний пиріг, який точно вдасться у кожного: обов’язково приготуйте
Перші дні весни варто розпочати з яблучного пирога, бо яблука — це смак і запах літа, яке вже не за горами. Цей рецепт нескладний, й тому не варто переживати, що щось не вийде. Порадуйте родину смакотою, ділиться кулінарка Ірина Горбань.
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.
- цукор — 60 г (якщо яблука солодкі)
- дрібка солі
- ванілін (до свого смаку)
- масло — 30 г
- молоко — 100 г
- борошно — 70 г
- розпушувач — 1 ч. л.
- яблука — 900 г
- сік лимона — 2 ст. л
- форма для випікання — 20 см
Приготування:
Цукор, яйця, сіль і ванілін збиваємо до світлої маси. Додаємо розтоплене масло і молоко кімнатної температури. Додаємо муку, розпушувач і все перемішуємо міксером. Тісто має бути як на млинці.
Чистимо яблука, ріжемо їх тонкими півкільцями або четвертинками й обережно змішуємо з тістом.
Дно і боки форми викладаємо пергаментом, а потім розкладаємо яблука рівними шарами — і в духовку. Випікаємо за температури 180 градусів 50−60 хвилин.
Пиріг на смак ніби з заварним кремом. Після випічки можна посипати цукровою пудрою.
Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка поділилася секретом приготування грецького лінивого киша, розповіла, як приготувати смачні картопляні зрази.
74
Читайте також: Смачні японські роли на сніданок: готуємо всього за 5 хвилин (відео)
Читайте нас у Facebook