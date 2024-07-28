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Почніть день правильно: готуємо на сніданок бананові млинці без борошна та цукру

18:52 28 липня 2024
Бананові млинці

Почніть день правильно — з бананових млинців без борошна і цукру від нутриціологині Анастасії Голобородько. Для їхнього приготування вам знадобляться вівсяні пластівці дрібного помелу та ще чотири доступні інгредієнти. Такі млинці — це смачно, швидко і корисно, пише кулінарний ресурс «Шуба».

Інгредієнти (на 8 порцій):

Основні

Яєчний білок — 3 шт.
Банани — 3 шт.
Родзинки темні — 2 ст. л.
Пластівці вівсяні — 5 ст. л.
Оливкова олія ТМ «Премія» — 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

Ці бананові млинців без борошна настільки універсальні, що їх легко поєднувати буквально з усім. Будьте креативні й не соромтеся використовувати ваші улюблені начинки. Так, можна використати, наприклад, арахісову пасту, мед, ягоди, грецький йогурт і домашню нутелу.

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1 Підготуйте інгредієнти. Банани почистьте і наріжте шматочками. Родзинки промийте і дрібно наріжте.

2. Приготуйте тісто. У чашу блендера покладіть білки, шматочки банана і збийте до пухкої маси. Додайте шматочки родзинок, вівсяні пластівці (тонкого помелу або швидкого приготування), олію і збийте все разом до однорідного стану.

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3. Підсмажте бананові млинці. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям (можете змастити олією). Великою ложкою накладайте тісто на сковороду і печіть млинці на середньому вогні з двох сторін до зарум’янювання. З кожної сторони смажте по 3 хвилини. Викладіть готові млинці на тарілку і подавайте до столу з медом або сиропом! Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати заварні млинці на кефірі.

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