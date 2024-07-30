Викопуємо озимий часник: основні правила і перестороги (відео)

Озимий часник отримав таку назву, тому що для отримання відмінного врожаю він має перезимувати в землі і почати активний ріст навесні. Тому висаджують озимі сорти восени, ближче до зими. Зазвичай часник — одна з найбільш невибагливих культур на городі, адже йому не потрібен ні особливий догляд, ні регулярний полив. Єдина пересторога — його важливо вчасно викопати.

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Коли потрібно викопувати

В Україні зазвичай озимий часник викопують з середини липня до початку серпня. Існує кілька ознак, які вкажуть на час «Ч».

Тріщини на «стрілках». Часник вважається достиглим після появи тріщини на захисній плівці суцвіття.

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Пожовтіння листя. Якщо нижнє листя часнику пожовкло і засохло, — готуйтеся викопувати свій часник. І нехай верхні листки все ще зберігають деяку пружність — в них ще залишилися органічні речовини. Тож після збирання не зрізайте листя і стрілки: дозвольте їм віддати пластичні речовини в головки, аби вони зміцніли.

Зміна кольору коріння. Якщо корінь з яскраво-білого став світло-сірим і почав підсихати, то можна копати весь часник. Також у стиглого часнику лушпиння повинне стати щільним і сухим, фіолетового або білого кольору в залежності від сорту.

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Правила викопування озимого часника

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Існує кілька основних правил збору часнику, щоб він довше зберігся:

приблизно за 1−1,5 тижні до збору не поливайте його;

копайте часник в сухий день — вранці або ввечері, активне полуденне сонце може пересушити його;

підкопуйте часник вилами — лопатою можна пошкодити його;

після збору залиште часник на 7−10 днів в добре провітрюваному приміщенні — він повинен просохнути, тому його потрібно розкласти на певній відстані між стеблами з коренеплодами;

після висихання обріжте стебло (залиште десь 10 см) і коріння.

А як краще зберігати часник, читайте в «ФАКТАХ».

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