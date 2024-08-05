«Я бачу, як прості росіяни вбивають простих українців»: у Литві відреагували на заклики російських опозиціонерів зняти санкції зі «звичайних росіян»

Після звільнення з російських тюрем внаслідок масштабного обміну ув’язненими між росією і Заходом російські політичні в’язні Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров на прес-конференції в Бонні (Німеччина) заявили, що західні санкції проти росії повинні бути спрямовані на політичну верхівку кремля і його очільника путіна, а не на «звичайних» громадян рф. Ця заява викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Відреагували на неї і західні політики.

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Литовський очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х написав, що російське суспільство хворе і вилікувати його можна буде лише після військової поразки від України. А для цього необхідні міжнародні фінансово-економічні санкції, які «сповільнюють тотальну військову машину росії», додав Ландсбергіс.

«Я хотів би звернутись до постійного питання про тих „простих росіян“, які „не повинні потрапити під санкції“, — пише Габріелюс Ландсбергіс. - Я чую розмови про невинність простих росіян, але потім бачу, як прості росіяни вбивають простих українців. Я бачу, як прості росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному костюмі танка. Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських військових злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни збираються разом, щоб створити величезну колону Z на міській площі. Звичайна росія хвора. Зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли росія, а не лише путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні росія просто поширюватиметься. Так про ті „несправедливі“ санкції проти „простих росіян“… Ну, все, що гальмує тотальну військову машину росії, матиме підтримку простих литовців. Будь-яка перемога. Слава Україні».

Раніше повідомляли про те, що публіцист Олександр Невзоров прокоментував перше спілкування з пресою російських опозиційних політиків: «Жахлива правда про те, чим насправді є росія, ніколи ними прийнята не буде».

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