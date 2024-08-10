Соус Болоньєзе: Євген Клопотенко розповів, як приготувати з ним одразу три страви
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко не тільки любить готувати смачні й прості страви з сезонних українських продуктів, а й ділиться рецептами кухонь світу.
Нещодавно на своєму YouTube-каналі кухар розповів, як приготувати італійський соус Болоньєзе, який можна використовувати одразу у трьох стравах.
Клопотенко впевнений, що такий підхід потішить тих, хто любить готувати одразу на весь тиждень. Адже приготувавши цей соус, його можна і в пасту додати, і лазанью зробити, і запекти в духовці з картоплею.
Інгредієнти на соус Болоньєзе на 3 страви:
- Фарш курячий — 3 паковання
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Томати — 600 г
- Орегано — ½ ч. л.
- Сіль — 2 ч. л.
- Олія — 2 ст. л.
- Перець чорний — за смаком
Для пасти Болоньєзе:
- Паста — 280 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Пармезан — 50 г
- Рукола — 25 г
Для лазаньї:
- Листи лазаньї — 300 г
- Соус Бешамель:
- Молоко — 0,5 л
- Борошно — 50 г
- Вершкове масло — 50 г
- Сіль — ⅓ ч. л.
- Мускатний горіх — за смаком
- Твердий сир — 150 г
Для запіканки з картоплею:
- Картопля — 700 г
- Олія — 1 ст. л.
- Сіль — ½ ч. л.
- Твердий сир — 75 г
Приготування:
1. Соус Болоньєзе:
На пательні з олією посмажити порізану цибулю і моркву, додати фарш. Присмажити 7−10 хвилин, додати перебиті томати, протушкувати приблизно 25−30 хвилин, додати сіль і орегано.
2. Паста Болоньєзе:
Спагеті відварити до стану аль денте, перекласти до пательні з Болоньєзе, перемішати, протушкувати 1−2 хвилини. Подавати з сиром пармезан та руколою.
3. Лазанья:
- Зварити соус Бешамель: в сотейник покласти вершкове масло, додати борошно та обсмажити протягом 1 хвилини, поступово додати молоко, суміш постійно помішуючи, довести до густого стану. Сир натерти.
Форму для запікання помастити соусом Бешамель (2−3 ст. л.), викласти листи лазаньї, знову змазати соусом Бешамель, додати Болоньєзе, присипати натертим сиром. Повторити шари: листи лазаньї, Бешамель, Болоньєзе, сир.
Поставити до духовки і запікати 15 хвилин при температурі 180 °C, дістати, посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.
4. Пиріг:
Картоплю помити, відварити до готовності, обсушити, викласти в форму, змазану олією, придавити картоплю каструлею. Додати Болоньєзе, присипати натертим сиром. Запекти при температурі 180 °C протягом 15 хвилин.
Раніше ми публікували рецепт пасти Болоньєзе від Лізи Глинської та рецепт сицилійських аранчині з сиром від Євгена Клопотенка.96
Читайте нас у Facebook