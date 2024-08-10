Соус Болоньєзе: Євген Клопотенко розповів, як приготувати з ним одразу три страви

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко не тільки любить готувати смачні й прості страви з сезонних українських продуктів, а й ділиться рецептами кухонь світу.

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Нещодавно на своєму YouTube-каналі кухар розповів, як приготувати італійський соус Болоньєзе, який можна використовувати одразу у трьох стравах.

Клопотенко впевнений, що такий підхід потішить тих, хто любить готувати одразу на весь тиждень. Адже приготувавши цей соус, його можна і в пасту додати, і лазанью зробити, і запекти в духовці з картоплею.

Інгредієнти на соус Болоньєзе на 3 страви:

- Фарш курячий — 3 паковання

- Морква — 1 шт.

- Цибуля — 2 шт.

- Томати — 600 г

- Орегано — ½ ч. л.

- Сіль — 2 ч. л.

- Олія — 2 ст. л.

- Перець чорний — за смаком

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Для пасти Болоньєзе:

- Паста — 280 г

- Сіль — 1 ч. л.

- Пармезан — 50 г

- Рукола — 25 г

Для лазаньї:

- Листи лазаньї — 300 г

- Соус Бешамель:

- Молоко — 0,5 л

- Борошно — 50 г

- Вершкове масло — 50 г

- Сіль — ⅓ ч. л.

- Мускатний горіх — за смаком

- Твердий сир — 150 г

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Для запіканки з картоплею:

- Картопля — 700 г

- Олія — 1 ст. л.

- Сіль — ½ ч. л.

- Твердий сир — 75 г

Приготування:

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1. Соус Болоньєзе:

На пательні з олією посмажити порізану цибулю і моркву, додати фарш. Присмажити 7−10 хвилин, додати перебиті томати, протушкувати приблизно 25−30 хвилин, додати сіль і орегано.

2. Паста Болоньєзе:

Спагеті відварити до стану аль денте, перекласти до пательні з Болоньєзе, перемішати, протушкувати 1−2 хвилини. Подавати з сиром пармезан та руколою.

3. Лазанья:

- Зварити соус Бешамель: в сотейник покласти вершкове масло, додати борошно та обсмажити протягом 1 хвилини, поступово додати молоко, суміш постійно помішуючи, довести до густого стану. Сир натерти.

Форму для запікання помастити соусом Бешамель (2−3 ст. л.), викласти листи лазаньї, знову змазати соусом Бешамель, додати Болоньєзе, присипати натертим сиром. Повторити шари: листи лазаньї, Бешамель, Болоньєзе, сир.

Поставити до духовки і запікати 15 хвилин при температурі 180 °C, дістати, посипати тертим сиром і запікати ще 10 хвилин.

4. Пиріг:

Картоплю помити, відварити до готовності, обсушити, викласти в форму, змазану олією, придавити картоплю каструлею. Додати Болоньєзе, присипати натертим сиром. Запекти при температурі 180 °C протягом 15 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт пасти Болоньєзе від Лізи Глинської та рецепт сицилійських аранчині з сиром від Євгена Клопотенка.

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