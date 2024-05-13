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Галушки з сушеними грибами: смакота, яка точно вас порадує

20:18 13 травня 2024
Галушки з сушеними грибами

Це страва української національної кухні з вареного тіста у вигляді квадратиків, кульок або пальчиків. Галушки готують з різноманітного борошна, з поєднань борошна з картоплею або сиром. Галушки можуть бути солодкі або солоні з додаванням розтопленого вершкового масла. Блогерка Світлана Климовська радить спробувати рецепт класичних галушок з сушеними білими грибами та маслом.

Складники:

  • 200 г борошна
  • 20 г оливкової олії
  • 1 яйце
  • Сіль
  • 80 г води
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г сушених грибів або 200 г морожених
  • Сіль та перець за смаком
  • Кріп або петрушка для подачі

Приготування:

В борошно влити воду, олію та збите з сіллю яйце. Замісити м’яке тісто. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити на столі на 20 хв. Розкачати в пласт і нарізати на квадрати або розтягнути в тоненьку ковбаску і нарізати у вигляді маленьких пальчиків. Кожен пальчик прокрутити між долонями, надаючи їм продовгувату форму.

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Тісто під час варіння збільшується, тому намагайтеся робити галушки маленькими.

Підготувати заправку. Гриби сушені попередньо замочити на 3 години в холодній воді або на 20 хв в гарячій. Злити воду, промити гриби, залити чисту воду та варити протягом 20 хв, відкинути на друшляк. Порізати гриби на смужки. Обсмажити на оливковій олії з часником та спеціями, можна додати нарізану кубиком цибулю.

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Приготувати масло «нуазет». Порізати вершкове масло на кубики, викласти в сотейник з товстим дном та довести масло до 144 градусів. Або до насиченого коричневого кольору. На дні сотейника пригорить білок, а зайва рідина випариться. Ви отримаєте очищене масло.

Відварити галушки в підсоленій воді. Після підняття галушок варити 5−10 хв. Перекласти галушки в горщик або керамічну миску, полити маслом, а зверху додати смажені білі гриби, притрусити зеленню. Морожені білі гриби можна смажити відразу, не відварюючи.

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Нагадаємо рецепт грибного супу на курячому бульйоні з галушками.

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