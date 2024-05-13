Галушки з сушеними грибами: смакота, яка точно вас порадує
Це страва української національної кухні з вареного тіста у вигляді квадратиків, кульок або пальчиків. Галушки готують з різноманітного борошна, з поєднань борошна з картоплею або сиром. Галушки можуть бути солодкі або солоні з додаванням розтопленого вершкового масла. Блогерка Світлана Климовська радить спробувати рецепт класичних галушок з сушеними білими грибами та маслом.
Складники:
- 200 г борошна
- 20 г оливкової олії
- 1 яйце
- Сіль
- 80 г води
- 100 г вершкового масла
- 100 г сушених грибів або 200 г морожених
- Сіль та перець за смаком
- Кріп або петрушка для подачі
Приготування:
В борошно влити воду, олію та збите з сіллю яйце. Замісити м’яке тісто. Накрити тісто харчовою плівкою та залишити на столі на 20 хв. Розкачати в пласт і нарізати на квадрати або розтягнути в тоненьку ковбаску і нарізати у вигляді маленьких пальчиків. Кожен пальчик прокрутити між долонями, надаючи їм продовгувату форму.
Тісто під час варіння збільшується, тому намагайтеся робити галушки маленькими.
Підготувати заправку. Гриби сушені попередньо замочити на 3 години в холодній воді або на 20 хв в гарячій. Злити воду, промити гриби, залити чисту воду та варити протягом 20 хв, відкинути на друшляк. Порізати гриби на смужки. Обсмажити на оливковій олії з часником та спеціями, можна додати нарізану кубиком цибулю.
Приготувати масло «нуазет». Порізати вершкове масло на кубики, викласти в сотейник з товстим дном та довести масло до 144 градусів. Або до насиченого коричневого кольору. На дні сотейника пригорить білок, а зайва рідина випариться. Ви отримаєте очищене масло.
Відварити галушки в підсоленій воді. Після підняття галушок варити 5−10 хв. Перекласти галушки в горщик або керамічну миску, полити маслом, а зверху додати смажені білі гриби, притрусити зеленню. Морожені білі гриби можна смажити відразу, не відварюючи.
Нагадаємо рецепт грибного супу на курячому бульйоні з галушками.56
Читайте нас у Facebook