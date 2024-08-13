Мариновані яблучка: приготуйте смаколик з американської кухні

Наведений нижче рецепт походить з американської кухні. Маринад має виразний кисло-солодкий пряний смак та дуже ароматний завдяки використанню спецій. Яблука ідеально підходять як доповнення до бутербродів, м'ясних страв і страв швидкого приготування, наприклад, гамбургерів. Чудово поєднуються з куркою та рибою-гриль або як доповнення до сиру -гриль, пише deptana.pl.

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Інгредієнти:

2 склянки яблучного оцту

1 стакан води

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1 стакан цукру

3 палички кориці

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3 цілих зірочок бодяну (анісу)

2 столові ложки солі

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дві маленьких цибулини шалот

½ перцю халапеньйо

1 стебло селери

3 великих солодких яблука

3 гілочки свіжого розмарину

Приготування

Готуємо 3 баночки приблизно по 500 мл. У маленькій каструлі змішайте оцет, воду, цукор і сіль. Додайте палички кориці та зірочки анісу. Прогрійте все на середньому вогні до розчинення цукру й солі, періодично помішуючи. Вийміть і збережіть палички кориці та бодян і дайте маринаду охолонути.

Наріжте шалот і халапеньйо якомога тонше. Стебло селери помити й нарізати тонкими скибочками по діагоналі. Яблука вимити, але не очищати від шкірки. Наріжте тонкими скибочками, видаливши насіння.

Заповнюємо банки шарами. Ми починаємо з кориці та анісу, потім додаємо трохи цибулі-шалот і халапеньйо, потім селеру та яблука. Розподіліть все по можливості порівну між трьома баночками. Коли банки заповняться наполовину, вставте з одного боку гілочку розмарину (це має красивий вигляд, якщо її видно). Продовжуйте додавати цибулю-шалот, халапеньйо, яблука та селеру, доки всі три банки не будуть щільно заповнені.

Наповнивши банки, обережно заливаємо в них остиглий маринад (він має бути тепленьким). Якщо ви виявите, що у вас недостатньо маринаду, щоб заповнити їх повністю, змішайте дві частини яблучного оцту з однією частиною води (тобто 2 столові ложки оцту + 1 столова ложка води), щоб наповнити банки. Банки слід зберігати в холодильнику. Найкраще вживати протягом місяця після приготування.

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