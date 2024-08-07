Свинина зі сливами: «соковитий» рецепт від суперфіналістки «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом риби у вершково-часниковому соусі, запропонувала фоловерам приготувати соковиту свинину зі сливами.

ВІДЕО ДНЯ

«Свинина чудово поєднується практично з усіма видами фруктів і ягід. Тому, в сезон не відмовляйте собі в різноманітті», — пише Рябенко на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Свиняча вирізка — 2 шт;

Сіль — 1 ч. л;

Перець — ½ ч. л;

Розмарин сушений — 1 ч. л;

Часник сушений — 1 ч. л;

Хмелі-сунелі — 1 ч. л;

Олія — 150 мл;

Масло — 50 г;

Розмарин — 2 гілочки;

Цибуля — 1 шт;

Бульйон (вода) — 200 мл;

Винний оцет — 50 мл;

Мед — 2 ст. л;

Сливи — 8 шт.

Читайте також: Золотистий і хрумкий: «найсмачніший» рецепт шницелю від шефкухаря Вадима Бжезинського

Приготування: РЕКЛАМА Вирізку нарізати на шматки товщиною 5 см та притиснути.

Змішати всі сухі спеції та додати олію. Замаринувати м’ясо і залишити на 30 хв.

На розігрітій сковорідці обсмажити мʼясо з усіх сторін до золотавого кольору. Додати масло та розмарин.

Мʼясо прибрати в сторону.

Обсмажити нарізану цибулю на тій самій сковорідці. Влити бульйон або воду, винний оцет та мед. Дати випаруватися 10 хв.

Повернути мʼясо. Додати половину нарізаних навпіл слив. Накрити кришкою і готувати ще 15 хв. Або поставити до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 10 хв. Сливи повністю розтушкуються та гарно поєднаються з соусом.

За 4 хв до готовності додати сливи, що залишись.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook