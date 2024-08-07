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Свинина зі сливами: «соковитий» рецепт від суперфіналістки «МайстерШефа»

17:46 7 серпня 2024
Свинина зі сливами

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом риби у вершково-часниковому соусі, запропонувала фоловерам приготувати соковиту свинину зі сливами.

«Свинина чудово поєднується практично з усіма видами фруктів і ягід. Тому, в сезон не відмовляйте собі в різноманітті», — пише Рябенко на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка — 2 шт;
  • Сіль — 1 ч. л;
  • Перець — ½ ч. л;
  • Розмарин сушений — 1 ч. л;
  • Часник сушений — 1 ч. л;
  • Хмелі-сунелі — 1 ч. л;
  • Олія — 150 мл;
  • Масло — 50 г;
  • Розмарин — 2 гілочки;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Бульйон (вода) — 200 мл;
  • Винний оцет — 50 мл;
  • Мед — 2 ст. л;
  • Сливи — 8 шт.

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Приготування:

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  • Вирізку нарізати на шматки товщиною 5 см та притиснути.
  • Змішати всі сухі спеції та додати олію. Замаринувати м’ясо і залишити на 30 хв.
  • На розігрітій сковорідці обсмажити мʼясо з усіх сторін до золотавого кольору. Додати масло та розмарин.
  • Мʼясо прибрати в сторону.
  • Обсмажити нарізану цибулю на тій самій сковорідці. Влити бульйон або воду, винний оцет та мед. Дати випаруватися 10 хв.
  • Повернути мʼясо. Додати половину нарізаних навпіл слив. Накрити кришкою і готувати ще 15 хв. Або поставити до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 10 хв. Сливи повністю розтушкуються та гарно поєднаються з соусом.
  • За 4 хв до готовності додати сливи, що залишись.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями.

Фото — скріншот

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