Свинина зі сливами: «соковитий» рецепт від суперфіналістки «МайстерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом риби у вершково-часниковому соусі, запропонувала фоловерам приготувати соковиту свинину зі сливами.
«Свинина чудово поєднується практично з усіма видами фруктів і ягід. Тому, в сезон не відмовляйте собі в різноманітті», — пише Рябенко на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка — 2 шт;
- Сіль — 1 ч. л;
- Перець — ½ ч. л;
- Розмарин сушений — 1 ч. л;
- Часник сушений — 1 ч. л;
- Хмелі-сунелі — 1 ч. л;
- Олія — 150 мл;
- Масло — 50 г;
- Розмарин — 2 гілочки;
- Цибуля — 1 шт;
- Бульйон (вода) — 200 мл;
- Винний оцет — 50 мл;
- Мед — 2 ст. л;
- Сливи — 8 шт.
Читайте також: Золотистий і хрумкий: «найсмачніший» рецепт шницелю від шефкухаря Вадима Бжезинського
Приготування:
- Вирізку нарізати на шматки товщиною 5 см та притиснути.
- Змішати всі сухі спеції та додати олію. Замаринувати м’ясо і залишити на 30 хв.
- На розігрітій сковорідці обсмажити мʼясо з усіх сторін до золотавого кольору. Додати масло та розмарин.
- Мʼясо прибрати в сторону.
- Обсмажити нарізану цибулю на тій самій сковорідці. Влити бульйон або воду, винний оцет та мед. Дати випаруватися 10 хв.
- Повернути мʼясо. Додати половину нарізаних навпіл слив. Накрити кришкою і готувати ще 15 хв. Або поставити до духовки, розігрітої до 200 градусів, на 10 хв. Сливи повністю розтушкуються та гарно поєднаються з соусом.
- За 4 хв до готовності додати сливи, що залишись.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом смачних відбивних, замаринованих у мінералці зі спеціями.
Фото — скріншот79
Читайте нас у Facebook