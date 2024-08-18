Росіяни вже майже в оточенні: оглядач про ситуацію на Курщині

За попередньою інформацією, після руйнування мостів через річку Сейм в Курській області в оперативному оточенні української армії може опинитися 2,5 тисячі російських військовослужбовців, які тримають оборону в цьому районі. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович.

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«Наступ Збройних Сил України в Курській області рф розвивається. Там три мости, якщо їх всіх буде знищено, а за деякими даними знищено вже два з трьох, то в оперативному оточенні може опинитися 2,5 тисячі російських військових, які тримають оборону в цьому районі, — написав експерт. — Там райони обмежені річкою, з півночі та півдня українського кордону, з півдня і заходу українського кордону. Зі сходу — територія, яка зайнята ЗСУ. Коли українські військові займуть оборону по річці, вибити їх звідти буде набагато складніше».

Оглядач додав, що наразі Силами оборони України в Курській області створено плацдарм, який постійно розширюється. І зупинити це просування зараз окупанти загалом не здатні.

«Для цього їм потрібно набагато більше сил. А ці сили вони можуть черпати тільки з інших напрямків фронту. Вони намагаються перекидати якусь кількість військових, але цієї кількості недостатньо, щоб зупинити український наступ», — підсумував Денис Попович.

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Раніше колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів поділився думками щодо Курської операції.

На фото: стоп-кадр відео ЗСУ підриву мосту через Сейм

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