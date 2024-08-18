Дуже смачні та чудово тримають форму: рецепт незвичайних голубців від Наталії Калніної

Кулінарка Наталя Калніна, рецепт лечо якої сподобався нашим читачам, розповіла, як вона готує ще одну страву — голубці у листі з буряка.

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Калніна зазначила, що її родині подобаються дуже смачні та незвичайні голубці з бурякового листя. Рецепт їй дала колега. Сама кулінарка внесла трохи змін, і вийшла чудова страва.

Голубці з бурякового листя

Інгредієнти:

Листя з буряка — 20шт

Рис — 100гр.

Капуста — 100гр.

Цибулина — 1 шт.

Морква — 1 шт

Фарш — 500гр.

Сіль — ½ч.л.

Чорний перець — за смаком

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Для соусу:

Цибулина — 1шт.

Морква — 1 шт. (150гр)

Помідор — 3 шт (300гр)

Часник — 2−3 зуби.

Сметана — 200гр.

Вода — 100мл.

Лавровий лист — 1шт.

Сіль — 1/3ч.л.

Чорний перець — за смаком

Приготування:

Рис проварити до напівготовності.

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Моркву та цибулину очистити — моркву натерти на тертці, цибулю дрібно порізати.

Моркву та цибулю додати до фаршу.

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З рису злити воду і додати до фаршу.

Нарізати трохи капусти і теж додати до фаршу.

Фарш посолити, поперчити, перемішати.

З бурякового листя відрізати живці.

Покласти листя в каструлю з окропом на кілька хвилин, щоб воно стало еластичним.

У підготовлений лист покласти фарш і загорнути як звичайні голубці.

Потім голубці скласти у глибоку сковороду.

Для соусу порізати цибулю, натерти моркву, обсмажити на олії.

Потім додати помідори (заздалегідь видалити шкірку).

Додати часник, сіль, чорний перець, сметану та добре перемішати.

Соусом потрібно залити підготовлені голубці, закрити кришкою та тушкувати на

невеликому вогні 30 хвилин.

«Голубці чудово тримають форму і виходять дуже смачними»! — зазначає Калніна.

Кулінарка в цьому відео розповіла, як з бурякового бадилля приготувати суп за рецептом її бабусі.

Ми також розповідали, як заквасити помідори на зиму з додаванням виноградного листя та гірчиці.

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