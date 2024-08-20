Суп з боровиків: такої смакоти ви ще не куштували

Обов'язково приготуйте ароматний, наваристий суп з боровиків, якщо у вас було успішне «тихе» полювання. Готується він просто, а запах супу збере всіх за столом без нагадування, пише латиський сайт Receptes.

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Складники: 250−300 г боровиків

4−5 картоплин

3 морквини

1 цибулина

2 лаврових листки

8 горошин перцю

4 горошини запашного перцю

1 пучок листя петрушки

сіль за смаком

3 літри води

сметана

Приготування:

Налийте в каструлю воду і покладіть в неї порізані боровики. Додайте сіль за смаком, трохи перцю і лавровий лист. Проваріть 10 хвилин, вийміть лавровий лист і дайте всьому охолонути до кімнатної температури. Поставте в холодильник до наступного дня. Коли ви вирішите продовжити варити суп, дістаньте його з холодильника і дайте йому закипіти.

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Поки вода закипає, обсмажте до м’якості нарізану моркву і цибулю. Коли морква стане м'якою, додати її в суп, додати картоплю, варити все разом до м'якості картоплі. Листя петрушки подрібнити і додати в суп, не перемішувати, накрити кришкою, щоб постояв 5−7 хвилин. Можна відразу розлити суп по тарілках і посипати подрібненими листочками петрушки. Додайте сметани і можете насолоджуватися чудовим смаком лісових продуктів.

Нагадаємо рецепт дуже смачного грибного супу.

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