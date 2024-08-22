Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет «Форт» та набої.

Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі поліції подали клопотання про накладання арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14 серпня. Адреса та власник житла в матеріалах не вказуються.

Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет «Форт» 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркулі, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara та коробки до мобільних телефонів.

РЕКЛАМА

Галицький районний суд Львова арештував вказане майно 19 серпня.

Львівський суд зобов'язав правоохоронців повернути вилучені 1900 доларів, 100 євро та банківські картки.

РЕКЛАМА

Речниця Нацполіції Олена Бережна в коментарі для ЗМІ повідомила, що знаряддя вбивства ще шукають.

«Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місцезнаходження знаряддя вбивства, вилучені у результати обшуків речові докази направляються на проведення експертиз, слідчі дії тривають», — зазначила вона.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала тяжкі поранення у голову і була госпіталізована. Жінка перенесла операцію, але померла у лікарні. Правоохоронці після проведення спеціальної операції затримали нападника 26 липня. 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. Пізніше йому оголосили підозру у вбивстві мовознавиці. Суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу було відхилено.



195

Читайте нас у Facebook