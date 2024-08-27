Як збирати насіння чорнобривців: наступного року клумби будуть жовто-помаранчевими

Чорнобривців варто мати якомога більше, адже їхній сильний запах ефективно відлякує різних садових шкідників. Не всі знають, що для насолоди цими рослинами не обов’язково купувати щороку нове насіння. Коли і як збирати насіння чорнобривців, розповіли автори видання Deccoria.

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Садити чорнобривці треба у травні, а от збирати їх насіння найкраще в кінці літа. Для цього потрібно утриматися від видалення зів’ялих квітів, адже саме з них ми отримаємо насіння.

Перш ніж збирати насіння чорнобривців, звернемо увагу на зовнішній вигляд квіток. Відцвіле суцвіття має бути коричневим і повністю сухим, а його нижня частина повинна бути дуже темною.

Дозріле насіння тверде і легко відділяється від квітки. Якщо ми збираємо їх передчасно, до того, як вони встигнуть природним чином висохнути на сонці та вітрі, вони можуть не прорости. При вирощуванні чорнобривців із власноруч зібраного насіння гібридних сортів потрібно враховувати, що квітки можуть виглядати дещо інакше, ніж материнські рослини.

Збір насіння чорнобривців нескладний. Якщо наприкінці літа ви помітили, що квіти сухі та коричневі, просто зріжте їх із стебел гострими ножицями.

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Відразу вкидайте зрізані суцвіття чорнобривців в миску або паперовий пакет, щоб не розсипати насіння. На рівну поверхню покладіть паперовий рушник і зніміть над ним зів’ялі пелюстки чорнобривців (вони нам не знадобляться). Сухі квіткові головки розтираємо між пальцями, звільняючи довгасті насіння чорного кольору з білим кінчиком. Отримані таким чином насіння необхідно висушити. Для цього розкладіть їх рівним шаром на паперовому рушнику в провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів. Чекаємо тиждень. РЕКЛАМА

Сухі насіння чорнобривців придатні для тривалого зберігання. Просто покладіть їх у паперовий пакет або звичайний конверт і наклейте на них дату збирання. Зберігають упаковку в сухому, прохолодному і темному місці до весни, коли їх висівають в горщики або клумби.

Раніше повідомлялося, що кухарі використовують квіти чорнобривців для приготування страв.

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