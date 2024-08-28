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«Є явним кримінальним злочином»: у Південній Кореї занепокоєні зростаючим рівнем сексуального насильства через Telegram

15:55 28 серпня 2024
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Комісія зі стандартів зв’язку, яка є державним регулятором медіа в Південній Кореї, на засіданні 28 серпня планує обговорити заходи боротьби зі злочинами сексуального характеру в цифровому середовищі. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав до всебічного розслідування таких злочинів. Це сталося після повідомлень місцевих медіа про поширення фейкових відвертих зображень і відео за участю південнокорейських жінок у чатах месенджера Telegram, пише Reuters.

«Це використання технологій з посиланням на захист анонімності є явним кримінальним злочином», — заявив Юн Сок Йоль під час засідання Кабінету міністрів.

Особливу увагу привернув аналіз газети Hankyoreh, яка досліджувала Telegram-канали, де поширювали фейкові зображення студенток університетів, а також учениць середніх і старших класів. Профспілка вчителів і працівників освіти Кореї цього тижня заявила про відомі їм випадки, коли жертвами таких маніпуляцій ставали школярі.

Крім того, Центр підтримки жертв сексуального насильства в армії повідомив про випадки, коли жінки-військовослужбовці стали об’єктами подібних дипфейків у чатах Telegram.

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До критики Telegram нещодавно приєдналася й Індія. Міністерство внутрішніх справ країни заявило про початок розслідування щодо дотримання Telegram індійського законодавства.

Як повідомляли «ФАКТИ», засновника Telegram Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа. Туди він прилетів з Азербайджану, де міг зустрічатися з путіним за версією ексофіцера кдб та розвідки росії Сергія Жирнова. Під час цієї зустрічі у Баку Дуров міг продати диктатору путіну месенджер Telegram, що може поставити під загрозу безпеку мільйонів користувачів у всьому світі.

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Ордер щодо бізнесмена був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими силовиками. Це нібито робить його «співучасником незаконного обігу наркотиків, та інших тяжких злочинів», які вчинялися за допомогою його месенджера.

Також стало відомо, що, попри легенду про вигнання з росії, Дуров літав туди щонайменше 50 разів та досі має паспорт громадянина росії.

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