Менеджери «Укренерго» переховуються від розслідування НАБУ за кордоном: Береза про те, хто сприяв їхньому виїзду

Очільник НЕК «Укренерго» сприяв виїзду за кордон топ-менеджерів державної компанії, один з яких згодом був оголошений у розшук НАБУ за підозрою у змові з керівництвом компанії з орбіти Ігоря Коломойського, в результаті якої «Укренерго» зазнало збитків у понад 0,7 млрд грн. Про це пише колишній народний депутат, блогер Борислав Береза у своєму блозі на Censor.net

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Він наголосив, що суспільство обговорює втечу за кордон нардепа Артема Дмитрука та провів аналогію з іншими проросійськими діячами, яким вдалося виїхати з України — Андрієм Портновим, Андрієюм Деркачем, Євгенієм Мураєвим та іншими.

«Це всім відомі імена. Але мало хто знає, що одним з перших, хто відкрив цю „скриньку Пандори“ втеч колаборантів та корумпантів саме під час „повномасштабки“ був ніхто інший, як голова НЕК „Укренерго“ Володимир Дмитрович Кудрицький. Який провів блискучу спецоперацію та сховав за кордоном від кримінальної відповідальності одразу двох своїх підлеглих», — пише Береза.

За його словами, менеджери Укренерго таким чином намагалися сховатися від кримінальних справ з мільярдними збитками, одна з яких стосується безоплатного постачання електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі» з орбіти Коломойского.

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«У лютому-березні 2022 року, коли російські війська тероризували Київщину, і Кудрицький, і Коломойський, мабуть, розсудили, що у Києві скоро замайоріють російські триколори, отже треба „оптимізувати державні ресурси“. І тому „Укренерго“ взяло і відпустило Коломойському електроенергії на 1,4 млрд. Без оплати», — зазначив Борислав Береза.

Однак після звільнення Київщини від росіян НАБУ відкрило кримінальну справу щодо розкрадання коштів державної компанії, в якій фігурували топменеджери НЕК.

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«І тоді відбулася операція з порятунку рядового Кондрашова. 15 липня 2022 року голова департаменту адміністратора розрахунків, який згодом став головним підозрюваним з боку Укренерго у цій справі, виїхав за кордон. Відрядження йому підписав директор з ринкових операцій НЕК Микита Вишневський, який теж фігурував у справі. А 24 лютого 2023 року за кордон втік і сам Вишневський. І цього разу відрядження йому підписав особисто Кудрицький», — пише блогер.

За його словами, Вишневський виїжджав на службовому автомобілі «Укренерго», що свідчить про те, що ця операція ретельно планувалася

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На думку екснардепа, Володимир Кудрицький змушений був організувати втечу менеджерів «Укренерго» за кордон, щоб зняти з себе відповідальність за розкрадання коштів. При цьому він висловив подив, що НАБУ не відрило кримінальної справи за фактом втечі за кордон менеджерів «Укренерго», підозрюваних у кримінальному злочині.

«Адже є очевидними і сам факт втечі, і особа організатора цієї втечі. Пропоную підопічним пана Кривоноса не соромитися, бо виглядає так, що вони намагаються врятувати Кудрицького, як він рятував своїх менеджерів. А ще дуже хочеться знати, чи з цією історією теж хоче розібратися Зеленський?», — запитав Борислав Береза.

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